Gäste, die auf ihrer Reise durch Costa Rica campen wollen, sind im Rincon de la Vieja Nationalpark goldrichtig. Der rund 14 Hektar grosse Park erlaubt Camping und bildet eine Verbindung unberührter Wälder mit vulkanischen Gegebenheiten. Er deckt insgesamt sechs Lebenszonen ab und bildet mit seinem 1'916 Meter hohen Vulkan und neun zusammenhängenden Kratern ein einmaliges Naturwunder. Die Zonen werden aus tropischen Wäldern, Abschnitten eines Zwergnebelwaldes und einer einmaligen Flora und Fauna gebildet.

Gäste erleben die verschiedenen Lebenszonen und Ökosysteme bei einer ganztägigen Wanderung zum Gipfel des Vulkans. Unsere Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihnen Trekking und Camping im Rincon de la Vieja Nationalpark.