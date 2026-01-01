Mexiko Ferien vom Spezialisten
Hochkulturen und Stranderlebnisse
Ferien mit Kindern in Mexiko
Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko
Die Vielfalt Mexikos
Die kulturellen Highlights Ihrer Mexiko-Ferien
Eine der grössten Metropolen der Welt ist die kontrastreiche Mega-Stadt Mexico City (Ciudad de México). Seitdem die Ureinwohner die Stadt als «Tenochtitlan» gegründet haben, hat sie nichts von ihrer Faszination, die sie auf Mexikaner und ausländische Gäste ausübt, verloren. Bestaunenswert ist die prähistorische Sonnenpyramide Teotihuacán – sie liegt eine Stunde von Mexiko-Stadt entfernt und gilt als bedeutendste Maya-Pyramide. Während der Kolonialherrschaft der Spanier wurde die aztekische Kultur einfach mit spanischer Architektur überdeckt.
Das historische Zentrum mutet daher eher europäisch an. Unter dem Mittelpunkt, dem Zócalo, wird in einer U-Bahn-Station die bewegende Geschichte des Ortes in Modellen und Bildern visuell zum Leben erweckt.
In der Stadt Puebla in Zentralmexiko entfaltet sich die ganze Pracht des spanischen Kolonialismus. Hervorragendes Zeugnis dieser Zeit ist der Prachtbau der Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert. Nur etwa 15 Kilometer entfernt liegt die Stadt Cholula am Fusse des Popocatepetl. Rund um den Zócalo führen die längsten Arkaden von Mexiko.
Auf den Mexico-Rundreisen führt der Weg immer wieder zu neuen spannenden Höhepunkten, beispielsweise in die Maya-Stadt Palenque. Neben der modernen Stadt erzählen die im Dschungel versunkenen Ruinen von der Hochzeit der Maya-Kultur.
Mexiko-Ferien in Verbindung mit Rundreisen und Badeferien
Ihren Aufenthalt im zentralamerikanischen Land können Sie vielfältig und ganz nach Wunsch gestalten. Unternehmen Sie eine Mexiko-Mietwagenrundreise und lassen Sie die faszinierende Kultur, die bunten Märkte und das fröhliche, ausgelassene Leben der Mexikaner auf sich wirken. Die besten Ziele zum Baden oder Tauchen in Mexico können Sie problemlos und ohne Schwierigkeiten mit dem Auto erreichen. Planen Sie Mexiko mit Kindern, so finden Sie die idealen Strände an der Maya-Küste auf der Halbinsel Yucatán. Mexikaner sind ausgesprochen kinderlieb, sodass Ferien mit dem Nachwuchs keine Schwierigkeiten bereiten.
Neben Cancún & Playa del Carmen ist die Küste der Baja California Sur mit dem Ort Cabo San Lucas besonders für Mexiko-Flitterwochen an weissen Stränden sehr gefragt. Die mexikanische Pazifikküste ist der Inbegriff für Sportbegeisterte und Nachtschwärmer. Auch Liebhaber von Strand und Hängematte finden hier das perfekte Refugium. Die Traumstrände mit Dünen und weissem Sand mit felsigen und wildromantischen Buchten haben diese Küste von Mexico zu der attraktivsten Urlaubsregion der Welt gemacht. Am Abend verwandeln sich die Orte in eine Partyzone mit einem riesigen Angebot an Discos, Bars und Clubs.
An der Riviera Maya liegt die Ruinenstadt Tulum, die zu den Maya-Stätten gehört, die direkt mit dem Meer verbunden sind. Vor einem malerischen Hintergrund mit hohen und steil abfallenden Klippen entfaltet sie ihre grandiose Wirkung.
Wer Aktiv-Ferien in Mexiko bevorzugt, findet im mächtigen Bergmassiv des Vulkans Nevada de Toluca die besonderen Herausforderungen eines Mexiko-Trekkings. Oder wie wäre es mit einer beeindruckenden Wanderung durch den Regenwald von Yucatán?
Wann reisen? Die beste Reisezeit für Mexiko im Detail
Ob Badeferien an der Riviera Maya, Rundreise durchs Hochland oder Tauchgang vor Cozumel – der ideale Zeitpunkt hängt von Region und Aktivität ab. Grob gilt: In der Trockenzeit von Dezember bis April zeigt sich Mexiko von seiner sonnigsten Seite. Eine ausführliche Übersicht mit Klimatabelle, Tipps nach Aktivität und Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Mexiko.
Die Mayastädte Chichén Itzá & Uxmal
Geschichträchtige Maya-Kultur auf Halbinsel Yucatán
Der Mittelpunkt der Maya-Ruinenstadt Chichen Itza ist vor allem die alte Pyramide. Noch heute erfährt diese Pyramide zweimal im Jahr eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Zur Tag-und-Nacht-Gleiche trifft man sich noch heute gerne hier am Äquinoktium, um ein besonderes Schauspiel mitzuerleben. Wer während der Mexiko Rundreisen an diesen Tagen im Land ist, sollte es sich nicht entgehen lassen. An dieser grossartigen Pyramide können Sie den Lauf der Sonne wunderbar beobachten. Auf die Treppe des Castillo wird hier kurz vor der Dämmerung ein Band gemalt, welches sich zur Krönung mit dem Schlangenkopf aus Stein vereint.
Nicht nur dies macht die Pyramide zu einer Besonderheit. Sie wurde auch nach astronomischen Gesetzen errichtet und zählt daher zu den grossen Phänomenen unserer Erde. Gemäss der Legende wanderte einst ein König aus dem Zentralland Mexikos hierhin aus, um selbst zu einem unvergesslichen Stern zu werden. Während der Mexiko Reisen erleben Sie die Geschichte und die Kultur dieses interessanten Volkes hautnah. Sie fiebern mit, erfreuen sich an den spannenden Legenden und schlendern über die originalen Schauplätze.
Auch die etwas weiterentfernte Maya-Pyramide Uxmal ist eine imposante Anbetrachtung und gut kombinierbar mit einer Reise auf der Yucatan Halbinsel. So können Sie die grösste Stadt Merida als Ausflugsort nehmen und diese beiden Pyramiden als Tagesausflugsziel ansteuern.
Yucatán: Maya-Stätten und Karibikstrand in einer Reise
Die meisten Mexiko Ferien beginnen auf der Halbinsel Yucatán, und das aus gutem Grund: Nirgends sonst liegen Hochkultur und Karibik so nah beieinander. Chichén Itzá, Uxmal und das direkt über dem Meer gelegene Tulum sind in Tagesausflügen erreichbar, dazwischen laden die Cenoten – wassergefüllte Kalksteinhöhlen – zum Schwimmen ein.
An der Küste reicht die Auswahl von den grossen Resorts in Cancún über das ruhigere Playa del Carmen bis zur autofreien Insel Holbox, wo von Juni bis September Walhaie durchziehen. Wer Kultur und Strand verbinden will, plant zehn bis vierzehn Tage: eine Woche Rundreise, danach Erholung am Meer.
Mexiko-Stadt, das Hochland und Oaxaca
Mexiko-Stadt wird von Ferienreisenden oft übersprungen – zu Unrecht. Das Anthropologische Nationalmuseum ist eines der bedeutendsten der Welt, Coyoacán mit dem Blauen Haus von Frida Kahlo ein Quartier zum Verweilen, und die Pyramiden von Teotihuacán liegen eine Autostunde entfernt. Zwei bis drei Nächte lohnen sich in jedem Fall.
Südlich davon beginnt das koloniale Hochland mit San Miguel de Allende, Guanajuato und Puebla. Oaxaca ist die kulinarische Hauptstadt des Landes: sieben verschiedene Mole, Mezcal aus der Region und die Ruinen von Monte Albán über der Stadt. Wer Mexiko jenseits der Strände kennenlernen will, findet hier den dichtesten Teil.
Baja California und die Pazifikküste
Die Halbinsel Baja California ist das andere Mexiko: Wüste, die direkt ins Meer fällt, Kakteenlandschaften und das Meer von Cortez, das Jacques Cousteau das Aquarium der Welt nannte. Von Dezember bis April ziehen Grauwale in die Lagunen der Westküste, um dort ihre Jungen zu bekommen – ein Erlebnis, das sich kaum vergleichen lässt.
Los Cabos an der Südspitze bietet Resorts und Golfplätze, La Paz die ruhigere Alternative mit Zugang zu den Inseln. Weiter südlich auf dem Festland liegen Puerto Vallarta und Huatulco, die sich gut mit dem Hochland verbinden lassen.
Beste Reisezeit für Mexiko
Für Yucatán und die Karibikküste ist die Trockenzeit von Dezember bis April die beste Reisezeit: angenehm warm, wenig Regen, geringes Hurrikanrisiko. Die offizielle Hurrikansaison dauert von Juni bis November, mit dem Schwerpunkt zwischen August und Oktober.
Im Hochland um Mexiko-Stadt und Oaxaca ist es ganzjährig frühlingshaft mild, mit nachmittäglichen Regenschauern von Juni bis September. In Baja California sind Dezember bis April ideal, auch wegen der Grauwale. Wer das Land als Ganzes bereisen möchte, wählt am besten Januar bis März.
Mexiko im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Cancún Playa del Carmen Mexiko-Stadt Oaxaca Isla Holbox Baja California Maya-Kultur Beste Reisezeit Badeferien Haciendas. Welche Bausteine für Sie infrage kommen, klären wir im Gespräch.
Für Yucatán und die Karibikküste die Trockenzeit von Dezember bis April. Die Hurrikansaison dauert von Juni bis November mit Schwerpunkt August bis Oktober. Das Hochland um Mexiko-Stadt und Oaxaca ist ganzjährig mild.
Auf Yucatán liegen beide nah beieinander. Bewährt hat sich eine Woche Rundreise über Mérida, Uxmal, Chichén Itzá und Tulum, gefolgt von einer Woche an der Küste bei Playa del Carmen, Tulum oder auf Isla Holbox.
Sehr. Das Anthropologische Nationalmuseum gehört zu den bedeutendsten der Welt, dazu kommen Coyoacán mit dem Frida-Kahlo-Haus und die Pyramiden von Teotihuacán eine Autostunde ausserhalb. Zwei bis drei Nächte sind gut investiert.
Von Dezember bis April ziehen Grauwale in die Lagunen an der Westküste von Baja California, um dort ihre Jungen zur Welt zu bringen. Im Meer von Cortez sind zudem Blauwale und Walhaie anzutreffen.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 180 Tage kein Visum. Der Pass muss für die Dauer des Aufenthalts gültig sein. Bei der Einreise wird ein Formular ausgefüllt, das bis zur Ausreise aufzubewahren ist.
Die touristisch erschlossenen Regionen Yucatán, Oaxaca, das koloniale Hochland und Baja California gelten als unproblematisch. Entscheidend ist die Regionenwahl; einzelne Bundesstaaten im Norden werden gemieden. Wir planen Routen entsprechend und aktuell.
Zehn bis vierzehn Tage für Yucatán mit Kultur und Strand. Wer zusätzlich Mexiko-Stadt und Oaxaca sehen möchte, plant drei Wochen ein. Baja California ist wegen der Entfernung meist eine eigene Reise.
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