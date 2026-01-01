Die Vielfalt Mexikos

Die kulturellen Highlights Ihrer Mexiko-Ferien

Eine der grössten Metropolen der Welt ist die kontrastreiche Mega-Stadt Mexico City (Ciudad de México). Seitdem die Ureinwohner die Stadt als «Tenochtitlan» gegründet haben, hat sie nichts von ihrer Faszination, die sie auf Mexikaner und ausländische Gäste ausübt, verloren. Bestaunenswert ist die prähistorische Sonnenpyramide Teotihuacán – sie liegt eine Stunde von Mexiko-Stadt entfernt und gilt als bedeutendste Maya-Pyramide. Während der Kolonialherrschaft der Spanier wurde die aztekische Kultur einfach mit spanischer Architektur überdeckt.

Das historische Zentrum mutet daher eher europäisch an. Unter dem Mittelpunkt, dem Zócalo, wird in einer U-Bahn-Station die bewegende Geschichte des Ortes in Modellen und Bildern visuell zum Leben erweckt.

In der Stadt Puebla in Zentralmexiko entfaltet sich die ganze Pracht des spanischen Kolonialismus. Hervorragendes Zeugnis dieser Zeit ist der Prachtbau der Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert. Nur etwa 15 Kilometer entfernt liegt die Stadt Cholula am Fusse des Popocatepetl. Rund um den Zócalo führen die längsten Arkaden von Mexiko.

Auf den Mexico-Rundreisen führt der Weg immer wieder zu neuen spannenden Höhepunkten, beispielsweise in die Maya-Stadt Palenque. Neben der modernen Stadt erzählen die im Dschungel versunkenen Ruinen von der Hochzeit der Maya-Kultur.

Mexiko-Ferien in Verbindung mit Rundreisen und Badeferien

Ihren Aufenthalt im zentralamerikanischen Land können Sie vielfältig und ganz nach Wunsch gestalten. Unternehmen Sie eine Mexiko-Mietwagenrundreise und lassen Sie die faszinierende Kultur, die bunten Märkte und das fröhliche, ausgelassene Leben der Mexikaner auf sich wirken. Die besten Ziele zum Baden oder Tauchen in Mexico können Sie problemlos und ohne Schwierigkeiten mit dem Auto erreichen. Planen Sie Mexiko mit Kindern, so finden Sie die idealen Strände an der Maya-Küste auf der Halbinsel Yucatán. Mexikaner sind ausgesprochen kinderlieb, sodass Ferien mit dem Nachwuchs keine Schwierigkeiten bereiten.

Neben Cancún & Playa del Carmen ist die Küste der Baja California Sur mit dem Ort Cabo San Lucas besonders für Mexiko-Flitterwochen an weissen Stränden sehr gefragt. Die mexikanische Pazifikküste ist der Inbegriff für Sportbegeisterte und Nachtschwärmer. Auch Liebhaber von Strand und Hängematte finden hier das perfekte Refugium. Die Traumstrände mit Dünen und weissem Sand mit felsigen und wildromantischen Buchten haben diese Küste von Mexico zu der attraktivsten Urlaubsregion der Welt gemacht. Am Abend verwandeln sich die Orte in eine Partyzone mit einem riesigen Angebot an Discos, Bars und Clubs.

An der Riviera Maya liegt die Ruinenstadt Tulum, die zu den Maya-Stätten gehört, die direkt mit dem Meer verbunden sind. Vor einem malerischen Hintergrund mit hohen und steil abfallenden Klippen entfaltet sie ihre grandiose Wirkung.

Wer Aktiv-Ferien in Mexiko bevorzugt, findet im mächtigen Bergmassiv des Vulkans Nevada de Toluca die besonderen Herausforderungen eines Mexiko-Trekkings. Oder wie wäre es mit einer beeindruckenden Wanderung durch den Regenwald von Yucatán?