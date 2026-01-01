Costa Rica und seine Tierwelt Monika und Markus J. aus Sarmenstorf

Die Natur und das Tierreich in Costa Rica haben es und angetan. Wir haben Tiere gesehen und beobachten können, die wir sonst nur von Bildern kennen. Wir waren auch sehr zufrieden mit den Hotels, der Organisation und dem ganzen Service. Wir wurden nun zum zweiten Mal sehr gut, von unserer Reiseberaterin, beraten und bis jetzt hat immer alles sehr gut geklappt. Die Beratungen waren immer sehr gut und freundliche.