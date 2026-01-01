Kundenfeedbacks
Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden
Unsere Costa Rica Reise
Familie U. aus Brugg
Es wurde ein abwechslungsreiches Reiseprogramm, nach unseren Wünschen, zusammengestellt. Für uns war irgendwie alles ein Highlight. Wenn wir etwas aussuchen müssten, dann wäre es der Cerro Ena Trek. Ein besonderes Erlebnis, welches auch Personen absolvieren können, welche nicht oft wandern gehen. Die Reiseberater gingen auf unsere Wünsche ein und konnten uns wertvolle Tipps geben. Wir hatten das Reiseprogramm, dank der Knecht Reisen App jederzeit bei uns, was ein toller Mehrwert war.
Natur Studienreise Costa Rica
Benedikt und Claudia P. aus Ruswil
Besonders gefallen hat uns die Vielfalt der Tier - und Pflanzenwelt, die faszinierenden Landschaften um die Vulkane, generell die Karibik und der Pazifik sowie die Regenwälder. Perfekte Führung! Langjährige Erfahrung mit guter Beratung bei knecht reisen. Freundliche, hilfsbereite, geduldige und kompetente Beratung. Seit Jahren erfolgreiche Buchungen und Beratung bei knecht reisen: Südamerika, Kenia Ägypten, Türkei Antalya, Kalifornien, Florida, Malediven und Thailand Rundreise.
Das farbenfrohe Costa Rica
Familie S. aus Büren NW
Unsere Höhepunkte der Reise: Die abwechslungsreiche Landschaft, die zahlreichen Tierbeobachtungen, die wunderbare Flora, die Freundlichkeit der Einheimischen und des Personals, die sachkundigen und sehr informativen Führungen, das leckere Essen und das Geniessen von «pura Vida». Alles hat hervorragend geklappt, toller Service, gute und zuvorkommende Beratung und Betreuung. Wir haben für die Reise viele informative Hinweise und Tipps von knecht reisen erhalten. Wir sind rundum zufrieden! Wir genossen einen super Service.
Wir erlebten "Pura Vida"
Familie S. aus Rombach
Perfekte Beratung durch unsere Reiseberaterin. Sie kennt unsere Erwartungen und findet immer den richtigen Mix zwischen Relaxen und Abenteuer. Knecht Reisen hat zuverlässige Partner vor Ort und alles funktionierte sehr gut. Wir konnten zwei Wochen "Pura Vida" erleben. Die Leute waren sehr sympathisch und wir fanden eine sehr abwechslungsreiche und beeindruckende Fauna und Flora vor. Wir sind sehr zufrieden mit der Beratung, die auf Erfahrung basiert. Unsere Kundenwünsche wurden perfekt in die Routenwahl integriert. Wir hatten nie das Gefühl, gestresst zu sein und hatten dennoch „“alles“ gesehen.
Costa Rica mit dem Mietwagen und als Familie
Familie W. aus Wil
Wir haben in kurzer Zeit sehr viel vom Land gesehen, was genial war. Wir waren mit dem Mietwagen unterwegs. Die Auswahl der Reisedestinationen vor Ort war sehr gut und uns gefielen die Unterkünfte gut. Wir waren rundum zufrieden mit der Beratung und Betreuung. Vielen lieben Dank!
Grosse Costa Rica Reise
Werner und Dora M. aus Würenlingen
Uns gefiel an Costa Rica, die tolle Landschaft mit den Vulkanen, die Strände und die Tier- und Pflanzenwelt. Wir reisten mit dem Mietwagen und hatten top Unterkünfte. Es war eine hervorragende Organisation. Alle Informationen, die wir während der Reise benötigt haben, waren gut sichtbar in der Knecht Reisen App. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Wir fanden es eine gute und freundliche Beratung und wir merkten, durch die vielen Tipps, dass die Reiseberater die Destination sehr gut kennen.
Costa Rica und seine Tierwelt
Monika und Markus J. aus Sarmenstorf
Die Natur und das Tierreich in Costa Rica haben es und angetan. Wir haben Tiere gesehen und beobachten können, die wir sonst nur von Bildern kennen. Wir waren auch sehr zufrieden mit den Hotels, der Organisation und dem ganzen Service. Wir wurden nun zum zweiten Mal sehr gut, von unserer Reiseberaterin, beraten und bis jetzt hat immer alles sehr gut geklappt. Die Beratungen waren immer sehr gut und freundliche.
Costa Rica mit dem Mietwagen
Elisabeth und Alwin R. aus Oberweningen
Wir waren sehr zufrieden mit den Leistungen von Knecht Reisen. Die Flora und Fauna von Costa Rica, mit den Nationalparks, war für uns sehr eindrücklich. Wir sind zufrieden mit der guten Beratung und mit der Organisation vor Ort.
Rundreise Costa Rica & Badeferien Cancun
Andrea K. aus Gachnang
Es hat mit der Organisation alles reibungslos funktioniert. Eine sehr erlebnisreiche Reise, die Natur und Tierwelt auf diese Art zu erleben war sehr schön. Die unkomplizierte und freundliche Kommunikation, machte es uns leichter, unsere Ferien über Knecht Reisen zu buchen.
Unsere Reise nach Cancun
Familie Z. aus Biberstein
Die Reiseberater wissen und merken genau was wir wollen und gehen auf uns ein. Vor Ort war alles wie es gebucht wurde. Wir finden es toll, dass die Reiseberater teilweise schon vor Ort waren und alles kennen.
Mexiko und Florida
Familie G. aus Dinhard
Wir haben von Knecht Reisen sehr gute Informationen erhalten und einen freundlichen Kundenservice genossen. Die Tipps waren kundenfreundlich und wir konnten davon profitieren. Das Fachwissen der Reiseberaterinnen ist sehr gross, was bei der Planung sehr hilft.
Aktive Badeferien in Playa del Carmen
Urs und Ursula H. aus Aarau
Wir reisten nach Yukatan. Wir besuchten Tulum und die Ausgrabungsstätte Coba. Das Hotel passte uns sehr gut und wir waren mit dem Service sehr zufrieden. Im Themenpark Xplor, hatten wir eine Menge Spass und wir verbrachten dort einen lustigen Tag Wir erhielten eine super gute Beratung und wir waren sehr zufrieden mit Knecht Reisen.
Panama und Costa Rica Kombination
Rolf S. aus Sulz
Wir waren eine tolle Reisegruppe. Die Hotels waren wunderbar, der Transfer hat geklappt und die Reiseleitung von ARA Tours war auch sehr toll. Es klappte alles. Die Reise war grossartig. Wir waren zufrieden.
Badeferien Cancun, Mexiko
Yannick R. aus Muhen
Wir hatten ein absolut traumhaftes Hotel. Wir konnten den Aufenthalt sehr geniessen. Super toller Service von Knecht Reisen. Nach der Beratung, erhielten wir ein Angebot, welches genau unseren Erwartungen entsprach.