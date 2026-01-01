Tambor Hotels und Unterkünfte

An einem traumhaften Strand gelegen, befindet sich das beschauliche, aber dennoch aufregende Fischerdorf Tambor. Der Strandabschnitt erinnert an Auszüge aus einem Bilderbuch und die Palmen spenden den gewünschten Schatten. Tambor Reisen eignen sich aber nicht nur für Sonnenanbeter, auch Wassersportler sind hier bestens aufgehoben. Die Ballena Bay ist ruhig und wird von Klippen umgeben. Schnorcheln und Tauchen sind nur einige der Aktivitäten, die sich Ihnen hier bieten. Massentourismus werden Sie garantiert keinen vorfinden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Tambor Reisen und lassen Sie sich gerne ausführlich beraten.