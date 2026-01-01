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Tambor, Costa Rica

Tambor Hotels und Unterkünfte

Natürliche Schönheit und Luxusunterkünfte

An einem traumhaften Strand gelegen, befindet sich das beschauliche, aber dennoch aufregende Fischerdorf Tambor. Der Strandabschnitt erinnert an Auszüge aus einem Bilderbuch und die Palmen spenden den gewünschten Schatten. Tambor Reisen eignen sich aber nicht nur für Sonnenanbeter, auch Wassersportler sind hier bestens aufgehoben. Die Ballena Bay ist ruhig und wird von Klippen umgeben. Schnorcheln und Tauchen sind nur einige der Aktivitäten, die sich Ihnen hier bieten. Massentourismus werden Sie garantiert keinen vorfinden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Tambor Reisen und lassen Sie sich gerne ausführlich beraten.

Tango MarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 144.– / pro Person
Playa Tambor
Die Besitzer des Tango Mar haben das traditionelle Hotel in ein exotisches Boutique Hotel verwandelt. Es besticht...

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