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Guatemala

Guatemala Reisen vom Spezialisten

Einmalige Naturerlebnisse

Das schöne und in Teilen noch sehr ursprüngliche Land Guatemala beeindruckt durch seine Vielfalt und hat sowohl kulturell als auch landschaftlich so einiges zu bieten. Insbesondere die Mayastadt Tikal ist ein beeindruckendes Monument vergangener Zeiten und ein beliebtes Ziel vieler Besucher, die sich auf Guatemala Rundreisen befinden. Guatemala Ferien sind vor allem dann eine gute Idee, wenn Sie es lieben, geheimnisvollen Kulturen in einer herrlichen Umgebung nachzuspüren. So ist der Tempelkomplex von Tikal ein Ort, an dem Sie auch etwas über den geheimnisvollen Maya-Kalender erfahren können.

Neben beeindruckenden Ruinen, wie denen in Tikal und der bei einem Erdbeben zerstörten ehemaligen Hauptstadt Antigua, die ein Beitrag Guatemalas zum Weltkulturerbe ist, verfügt das Reiseziel auch über eine traumhafte Vegetation. Buchen Sie noch heute Ihre Reise in dieses unvergleichliche Land und holen Sie sich von unseren Spezialisten wertvolle Tipps für Ihre Reise nach Guatemala.

Kolonialstädte

Guatemala hat vieles zu bieten, darunter auch die wunderschönen Kolonialstädte

Maya Kultur

Wandern Sie auf den Spuren der Mayas

Natur in Guatemala

Mit unseren Reisen tauchen Sie in die einzigartige Natur Guatemalas ein

Reiseinformationen

Damit die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, finden Sie hier alle wichtigen Reiseinformationen

Einmalige Landschaften und beeindruckende Paläste

Entspannen in einer herrlichen Umgebung 

Guatemalas Natur ist sehr vielfältig und bietet Ihnen viele Möglichkeiten, eine aussergewöhnliche Welt zu erkunden. Neben solch bekannten Ausflugszielen wie dem Vulkansee Lago Atitlán mit der Metropole San Pedro la Laguna, der von vielen Vulkanen umringt wird und durch sein malerisches Erscheinungsbild viele Besucher anzieht, bietet Guatemala noch zahlreiche weitere Orte mit einer schönen Natur. Wenn Sie dem Dschungel von Guatemala einen Besuch abstatten, können Sie sich nicht nur über eine faszinierende Flora und Fauna freuen, sondern auch Nachfahren der Maya treffen, die unter anderem an den Ufern des Rio Dulce leben. Durch sein ganzjährig ausgeglichenes Klima ist Guatemala auch als Land des ewigen Frühlings bekannt.

Guatemala – ein Land zum Verlieben

Ausgedehnte Tempelanlagen und beeindruckende Paläste aus vergangenen Zeiten prägen das Bild von Guatemala und machen dieses Land zu einem spannenden Ferienziel in Zentralamerika. Die überwiegend indigene Bevölkerung von Guatemala ist sehr gastfreundlich und zeigt Besuchern gerne die kulturellen Highlights, die Sie zum Beispiel in der Nähe von Guatemala City, aber auch in anderen Landesteilen finden. Dank dieser nicht alltäglichen Mischung aus einer Natur, die in dieser Form und Intensität nur an wenigen Orten der Welt zu finden ist und uralten Zeugnissen untergegangener Kulturen, ist Guatemala ein Reiseziel für Geniesser, die ein spannendes Umfeld mit vielen Attraktionen zu schätzen wissen.

Ein Land für Abenteurer und Entdecker 

Aufgrund seiner vielen schönen Landschaften ist Guatemala ein Ort, an dem Sie herrliche Trekking-Touren in einer Umgebung voller Highlights unternehmen können. Egal, ob Sie sich für Guatemalas Nationalparks interessieren oder die beeindruckenden Kolonialstädte Guatemalas bevorzugen, Sie werden sehr schnell merken, wie vielfältig und facettenreich dieses Land ist. Freuen Sie sich auf viele ereignisreiche Tage in Guatemala, wenn Sie dort Ihre Ferien verbringen und nutzen Sie die unterschiedlichen Angebote, die einen Aufenthalt in Guatemala zu einem kurzweiligen Vergnügen machen.

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Die ehemalige Hauptstadt der Spanier

Guatemalas historische Stätten kennenlernen

Wenn Sie sich in der ehemaligen Hauptstadt der Spanier befinden, werden Sie sofort in den Bann einer bemerkenswerten Epoche gezogen. Prachtvolle Gebäude, weitläufige Plätze und hübsche Strassen verleihen diesem Ort eine herrliche Atmosphäre, in der ausgedehnte Spaziergänge Spass machen. Besonders sehenswert ist der schöne Parque Central, an dem sowohl der Palast Palacio de Los Capitanes als auch das Rathaus liegen. Der Platz Plaza Mayor im Zentrum der Metropole lockt hingegen mit dem sehr schön anzuschauenden Brunnen "Fuente de las Sirenas", welcher von den vielen Besuchern der Stadt aufgrund seines malerischen Erscheinungsbildes gerne fotografiert wird.

Sehr eindrucksvoll sind auch die Überreste der Kathedrale des Ortes, die von dem einstigen Prunk der Region künden. Um einen interessanten Überblick der kolonialen Zeit der Gegend zu erhalten, ist auch ein Besuch des Museums Museo de Armas de Santiago sehr empfehlenswert.

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