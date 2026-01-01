Eingerahmt von Palmen, grünen Hügeln und historischen Villen präsentiert sich San José – die lebendige Hauptstadt von Costa Rica. Von den Einheimischen liebevoll „Chepe“ genannt, ist San José ein idealer Ort für den Start oder Abschluss Ihrer Costa Rica Reisen. Wer San José ganz erleben möchte, sollte sich für einen Aufenthalt in einem zentral gelegenen Hotel entscheiden. San José Hotels bieten für jedes Bedürfnis das Passende – von stilvollen Boutique-Hotels bis zu komfortablen Stadthotels mit bestem Service.

Ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder Ihre Ferien in Costa Rica genießen – ein gutes Hotel in San José ist der perfekte Ausgangspunkt für Stadterkundungen. Entdecken Sie lebendige Märkte, beeindruckende Museen, charmante Cafés und Restaurants. Abends lockt das berühmte Teatro Nacional mit kulturellen Highlights. Unsere Costa Rica Spezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Auswahl des passenden San José Hotels – für rundum gelungene Ferien in Costa Rica. Unsere Spezialisten für San José Reisen stehen Ihnen für alle weiteren Auskünfte gerne zur Verfügung.