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Arenal NP, Costa Rica

Arenal Nationalpark Hotels: unsere Auswahl

Ferien und Outdoor-Erlebnis vom Spezialisten

Der Arenal Nationalpark ist bekannt für sein beeindruckendes Tiefland, an dessen nördlichem Verlauf der gleichnamige Vulkan mit über 1.600 Metern imposant in die Höhe ragt. Die absolute Hauptattraktion im Naturpark zeigte sich zuletzt im Jahr 2010 aktiv. Besucher sind fasziniert von den vielen Hotspots und lieben es, auf den gut angelegten Pfaden zu Füssen des Vulkans, bis an die erkalteten Lavaströme zu wandern. Ein wahres Paradies für Outdoor-Aktivitäten, das Angeln oder ein Bad im kristallklaren Bergwasser. Für einen unvergesslichen Aufenthalt erwarten Sie traumhafte Resorts in wundervoller Lage. Unsere Spezialisten beraten Sie gern!

Nayara Hotel GardensHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
La Fortuna
Das luxuriöse Boutique Hotel liegt am Rande des Vulkans Arenal und ist eine Oase der Ruhe inmitten eines tropischen...
Arenal Springs Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
La Fortuna
Ein tropischer Garten Eden mit herrlicher Sicht auf den Vulkan. Hier wird Komfort und Nachhaltigkeit...

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