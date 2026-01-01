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Puerto Viejo, Costa Rica

Puerto Viejo Hotels vom Spezialisten

Ein Paradies für Surfer in Costa Rica

Puerto Viejo, an der Karibikküste von Costa Rica, vereint tropische Regenwälder und traumhafte Strände, die für Entspannung und Abenteuer gleichermassen sorgen. Die stetige Brandung macht diesen Ort besonders bei Surfern beliebt, während Backpacker von den nahegelegenen Nationalparks profitieren, die unzählige Möglichkeiten für Naturbeobachtungen bieten. In den Hotels in Puerto Viejo finden Sie die ideale Unterkunft für Ihre Ferien, um die lockere, gastfreundliche Atmosphäre und das tropische Paradies in vollen Zügen zu geniessen. Reisen nach Puerto Viejo bieten eine perfekte Mischung aus Abenteuer und Erholung. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Puerto Viejo hautnah zu erleben.

Le Caméléon HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Puerto Viejo
Das Le Caméléon Boutique Hotel ist das erste Design- und Luxushotel an der Karibikküste Costa Ricas und eignet sich...
Cariblue Beach & Jungle ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Puerto Viejo
Die 2014 fusionierten Hotels Cariblue und Totem wurden bestens in das neue Cariblue Beach and Jungle Resort...

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Reiseinformationen

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