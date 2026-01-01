Puerto Viejo, an der Karibikküste von Costa Rica, vereint tropische Regenwälder und traumhafte Strände, die für Entspannung und Abenteuer gleichermassen sorgen. Die stetige Brandung macht diesen Ort besonders bei Surfern beliebt, während Backpacker von den nahegelegenen Nationalparks profitieren, die unzählige Möglichkeiten für Naturbeobachtungen bieten. In den Hotels in Puerto Viejo finden Sie die ideale Unterkunft für Ihre Ferien, um die lockere, gastfreundliche Atmosphäre und das tropische Paradies in vollen Zügen zu geniessen. Reisen nach Puerto Viejo bieten eine perfekte Mischung aus Abenteuer und Erholung. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Puerto Viejo hautnah zu erleben.