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Corcovado & Halbinsel Osa, Costa Rica

Corcovado & Halbinsel Osa Hotels vom Spezialisten

Prächtiger Regenwald und Tierwelt in Costa Rica

Hotels im Corcovado Nationalpark auf der Halbinsel Osa in Costa Rica bieten den perfekten Ausgangspunkt für unvergessliche Ferien mitten in unberührter Natur. Der Corcovado gilt als einer der artenreichsten Nationalparks der Welt und begeistert mit immergrünem Regenwald, dichten Mangroven und seltenen Tierarten wie Tapiren, Affen und Jaguaren. Die üppige Vegetation entstand durch das ganzjährig feuchte Klima an der Pazifikküste. Ein Highlight für viele Reisende ist ein Bootsausflug zur nahegelegenen Insel Isla del Cano, wo Delfine und Wale beobachtet werden können.

Entdecken Sie die schönsten Hotels in Corcovado – ideal für naturverbundene Reisen nach Costa Rica. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Corvovado schon bald selbst zu erleben!

Playa Nicuesa Rainforest LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Golfito
Die Playa Nicuesa Lodge gehört zu den besten Unterkünften in der Region des Golfo Dulce. Die umweltfreundliche Lodge...
Lapa Rios LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Osa Peninsula
Lapa Rios ist Teil des Golfo Dulce Naturschutzgebiets, welches an den berühmten Corcovado Nationalpark grenzt. Hier...
Aguila de Osa InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Osa Peninsula
Die exklusive Lodge bietet viel Privatsphäre und die Möglichkeit, die wilde Umgebung der Halbinsel Osa zu entdecken...
Pirate CoveHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Osa Peninsula
Die gemütliche, kleine Lodge unter Schweizer Leitung liegt nahe am Ort Drake Bay und der Mündung des Río Drake in den...
Esquinas Rainforest LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Golfito
Die Esquinas Rainforest Lodge ist ein vorbildliches Projekt, welches durch die österreichische Regierung und tausende...
La Leona TentcampHotel RatingHotel Rating
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Osa Peninsula
Dieses Zeltcamp liegt im Corcovado Nationalpark, einem Schutzgebiet der Superlative. Undurchdringlicher immergrüner...
La Leona Eco LodgeHotel RatingHotel Rating
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Osa Peninsula
Diese Lodge liegt im Corcovado Nationalpark, einem Schutzgebiet der Superlative. Undurchdringlicher immergrüner...

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