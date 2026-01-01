Corcovado & Halbinsel Osa Hotels vom Spezialisten
Prächtiger Regenwald und Tierwelt in Costa Rica
Playa Nicuesa Rainforest Lodge
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Die Playa Nicuesa Lodge gehört zu den besten Unterkünften in der Region des Golfo Dulce. Die umweltfreundliche Lodge...
Lapa Rios Lodge
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Lapa Rios ist Teil des Golfo Dulce Naturschutzgebiets, welches an den berühmten Corcovado Nationalpark grenzt. Hier...
Aguila de Osa Inn
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Pirate Cove
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Die gemütliche, kleine Lodge unter Schweizer Leitung liegt nahe am Ort Drake Bay und der Mündung des Río Drake in den...
Esquinas Rainforest Lodge
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Golfito
Die Esquinas Rainforest Lodge ist ein vorbildliches Projekt, welches durch die österreichische Regierung und tausende...
La Leona Tentcamp
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Dieses Zeltcamp liegt im Corcovado Nationalpark, einem Schutzgebiet der Superlative. Undurchdringlicher immergrüner...
La Leona Eco Lodge
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Diese Lodge liegt im Corcovado Nationalpark, einem Schutzgebiet der Superlative. Undurchdringlicher immergrüner...
Ferien Costa Rica
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