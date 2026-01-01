Corcovado & Halbinsel Osa Hotels vom Spezialisten

Hotels im Corcovado Nationalpark auf der Halbinsel Osa in Costa Rica bieten den perfekten Ausgangspunkt für unvergessliche Ferien mitten in unberührter Natur. Der Corcovado gilt als einer der artenreichsten Nationalparks der Welt und begeistert mit immergrünem Regenwald, dichten Mangroven und seltenen Tierarten wie Tapiren, Affen und Jaguaren. Die üppige Vegetation entstand durch das ganzjährig feuchte Klima an der Pazifikküste. Ein Highlight für viele Reisende ist ein Bootsausflug zur nahegelegenen Insel Isla del Cano, wo Delfine und Wale beobachtet werden können.

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