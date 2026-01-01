Ein Reisepass, der noch mindestens drei Monate gültig ist, ist die einzige Voraussetzung für die Einreise. Ist ein Aufenthalt von mehr als 90 Tagen geplant, müssen Reisende ein Visum beantragen. Da viele Einreisen mit einem kurzen Aufenthalt in den USA verbunden sind, müssen auch die Bestimmungen auf amerikanischem Boden beachtet werden.