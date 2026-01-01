Zahlreiche Nationalparks, traumhafte Strände und eine Natur, die Sie begeistern wird, prägen den herrlichen Golfo de Papagayo. Aufgrund des kristallklaren Wassers und vielen Möglichkeiten für Familien eignet sich der Golfo de Papagayo perfekt, um dort Badeferien der Extraklasse zu verbringen! Die tropische Vegetation der Region lädt Sie dazu ein, sich in der freien Natur aufzuhalten und die Vulkanlandschaft rund um die Guanacaste Mountains zu besuchen. Wenn Sie eine der schönsten Gegenden von Costa Rica entdecken möchten, kontaktieren Sie unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten.