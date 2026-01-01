Das im südlichen Teil Mittelamerikas gelegene Land Costa Rica ist ein Traumziel für alle, die in einer landschaftlich herrlichen Umgebung unvergessliche Badeferien verbringen möchten. Traumhafte Strände laden dazu ein, in einer Umgebung, die von einer einzigartigen Natur geprägt wird, zu schnorcheln und einen der schönsten Naturräume der Region zu geniessen. Weite Teile von Costa Rica stehen unter Naturschutz, was durch die gut 30 Nationalparks des Landes auch deutlich wird. Costa Rica Reisen sind ein sehr abwechslungsreiches Unterfangen, da das Land über eine sehr reichhaltige Flora und Fauna verfügt, die Sie begeistern wird.

Zahlreiche Säugetiere und über 850 verschiedene Vogelarten machen die Regenwälder Costa Ricas zu einem Gebiet, dessen Erkundung Sie unbedingt einplanen sollten, wenn Sie dort unterwegs sind. Das schöne Costa Rica mit seinen vielen Vulkanen ist aber nicht nur was den Naturschutz angeht ein Vorbild in der Region, sondern kann auch auf eine gefestigte Demokratie mit einer langen Geschichte stolz sein. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich von unseren Spezialisten über Ihre nächsten Costa Rica Strandferien informieren.