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Strand von Punta Uva, Costa Rica

Costa Rica Badeferien

Badespass in Zentralamerika

Das im südlichen Teil Mittelamerikas gelegene Land Costa Rica ist ein Traumziel für alle, die in einer landschaftlich herrlichen Umgebung unvergessliche Badeferien verbringen möchten. Traumhafte Strände laden dazu ein, in einer Umgebung, die von einer einzigartigen Natur geprägt wird, zu schnorcheln und einen der schönsten Naturräume der Region zu geniessen. Weite Teile von Costa Rica stehen unter Naturschutz, was durch die gut 30 Nationalparks des Landes auch deutlich wird. Costa Rica Reisen sind ein sehr abwechslungsreiches Unterfangen, da das Land über eine sehr reichhaltige Flora und Fauna verfügt, die Sie begeistern wird.

Zahlreiche Säugetiere und über 850 verschiedene Vogelarten machen die Regenwälder Costa Ricas zu einem Gebiet, dessen Erkundung Sie unbedingt einplanen sollten, wenn Sie dort unterwegs sind. Das schöne Costa Rica mit seinen vielen Vulkanen ist aber nicht nur was den Naturschutz angeht ein Vorbild in der Region, sondern kann auch auf eine gefestigte Demokratie mit einer langen Geschichte stolz sein. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich von unseren Spezialisten über Ihre nächsten Costa Rica Strandferien informieren.

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Traumhafte Strände in Costa Rica

Costa Ricas Badeorte - Traumziele für Erholungssuchende

Um Costa Rica in seiner gesamten Schönheit zu erfassen, ist eine Costa Rica Mietwagenrundreise eine gute Idee. Da Costa Rica schon seit Jahren einen sanften Ökotourismus propagiert, finden Sie sowohl an der Karibikküste als auch der Pazifikküste viele traumhafte Strände, die nicht überlaufen sind. Freuen Sie sich auf einen Aufenthalt in einem der schmucken Costa Rica Strandhotels und nutzen Sie die Gelegenheit, nach einem Strandtag einen Spaziergang im Urwald zu unternehmen.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei - Costa Ricas Badestrände

Die oftmals sehr gemütlichen und familiären Lodges in Costa Rica liegen meistens sehr idyllisch und sind eingebettet in eine tropische Vegetation. Costa Rica Rundreisen werden Sie zu vielen verschiedenen Stränden führen, die alle ihre Besonderheiten haben. So ist der von schwarzem Sand dominierte Sandstrand Playa Dominical bei Surfern sehr beliebt. Zum Baden sind hingegen viele Strände an der Karibik perfekt geeignet.

Taucher zieht es unter anderem in den Meeresnationalpark Bahia Ballena, der nicht weit von der Costanera Sur entfernt liegt. Aufgrund einer solch riesigen Auswahl an spannenden Orten sind Costa Rica Strandferien sehr abwechslungsreich und empfehlenswert.

Costa Rica Ferien - ein traumhaftes Erlebnis

Wenn Sie auf der Suche nach dem Besonderen sind, werden Sie Costa Rica sehr lieben. Die gastfreundlichen Einwohner des Landes, die sich selbst Ticos nennen, sind sehr entspannt und freuen sich über Besucher. Egal, ob Sie Ihren Strandurlaub in Costa Rica an dem Stränden Playa el Jobo, Playa Samara und Playa Tambor verbringen oder Sie lieber den hinreissenden Golf von Papagayo erkunden wollen, die Strände des Landes sind alle einen Ausflug wert.

Wenn Sie einerseits eine wunderschöne Natur bestaunen, aber auch nicht auf ein ansprechendes Nachtleben verzichten möchten, ist ein Abstecher nach Manuel Antonio sehr empfehlenswert. Weitere interessante Orte, an denen Sie den Zauber Costa Ricas spüren können, sind Puerto Viejo und Tamarindo.

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

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Reiseinformationen

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