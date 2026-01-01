Costa Rica Reisen vom Spezialisten
Dschungel, Strände und Vulkane - Abwechslung garantiert
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
Ferien in Costa Rica vom Spezialisten
Erleben Sie Costa Ricas Natur pur - eine unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt
Auf Costa Rica Rundreisen entdecken Sie ein Land der Vielfalt. Die unvergleichliche Tierwelt Costa Ricas kann in über 45 Naturparks ganz hautnah beobachtet werden. Zu den beliebtesten Nationalparks in Costa Rica gehören Manuel Antonia, Braulio Carrilo und Rincon de la Vieja. Ara Papageien, Waschbären, Nasenbären, Pumas, Affen und Faultiere begegnen Ihnen hier in ihrer natürlichen Umgebung. Auch Buckelwale können Sie bei einer Tour entdecken. Costa Rica ist mit über 500 000 Tierarten eines der artenreichsten Länder der Welt.
Ein Geheimtipp ist ein Besuch des Nationalparks Corcovado im Südwesten der Insel. Hier reicht der Dschungel bis direkt ans Meer und es erwartet Sie unberührte Natur mit endlosen weissen Sandstränden. Mystische Momente erleben Sie im Nebelwald bei Monteverde. Hoch über den Bergen gelegen haben Sie einen Blick in die Weite bis hin zum Meer. Ein perfekter Ort, um Glamping auszuprobieren. Übernachten Sie in einer Baumkrone in einem luxuriösen Zelt und beobachten Sie von hier aus beispielsweise Affen auf Augenhöhe.
Entdecken Sie die schönsten Strände Costa Ricas - Badeferien im Paradies
Die Strände Costa Ricas sind wunderschön. Ob einsame Buchten oder endlos lang – Sie werden beim Anblick oft ins Staunen geraten. Über 1200 Kilometer Küstenlänge verfügt das Land und nur 320 Kilometer liegen zwischen dem Karibischen Meer im Osten und dem Pazifischen Ozean im Westen. Sowohl Schnorchler als auch für Surfer, die anspruchsvolle Wellen suchen, werden in Costa Rica fündig. Beliebte Badeferien Spots sind beispielsweise der Sandstrand direkt im Nationalpark Manuel Antonio im Westen der Insel.
Im Osten bekannt ist die Playa Cocles bei Puerto Viejo. Ein Geheimtipp für besondere Strände ist die Nicoya-Halbinsel und Guancacasta. Im Nordwesten von Costa Rica gelegen erwarten Sie hier einsame Buchten mit paradiesischen Stränden. Die Hotelkategorien reichen hier von einfach-charmant bis zu luxuriösen All-Inclusive-Resorts. Unsere Spezialisten empfehlen eine Costa Rica Mietwagenrundreise immer mit Badeferien zu verbinden. So können Sie während Ihrer Tour, welche von unseren Spezialisten zusammengestellt wird, die unterschiedlichsten Traumstrände des Landes kennenlernen.
Aktive Reisen in Costa Rica - Touren und Wanderungen
Eine Tour, die sich für passionierte Wanderfreunde lohnt! Mit 3820 Metern ist der Cerro Chirripó die höchste Erhebung zwischen Guatemala und den südamerikanischen Anden. Bei guter Sicht können Sie vom Gipfel aus sowohl den Pazifik als auch das Karibische Meer sehen. Der Berg liegt im gleichnamigen Nationalpark Parque Nacional Chirripó. Ein weiteres Highlight für aktive Besucher ist die vielfältige Region rund um den Vulkan Arenal mit dessen abwechslungsreichen Wanderwegen. Der Vulkan Arenal ist mit seiner Kegelform eines der bekanntesten Fotomotive des Region.
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der Nationalpark Rincon de la Vieja. Dieser liegt im Nordwesten der Insel, der für seine Vielfältigkeit bekannt ist. Neben zahlreichen Wasserfällen gibt es einfache, aber auch einige anspruchsvolle Wanderwege. Weitere Tipps rund um Wanderungen erhalten Sie von unseren Reiseexperten. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten ganz individuell bei der Zusammenstellung Ihrer Costa Rica Reise beraten.
Beste Reisezeit für Costa Rica
Costa Rica ist ein Ganzjahresziel: In den Küstenregionen bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über tropisch warm, im Hochland ist es angenehm frisch. Entscheidend für die Reiseplanung ist deshalb weniger die Temperatur als der Niederschlag. Als klassische Trockenzeit gilt an der Pazifikküste und im Landesinneren die Zeit von Dezember bis April. Wer in diesen Monaten reist, profitiert von vielen Sonnenstunden, gut befahrbaren Strassen und idealen Bedingungen für Wanderungen in den Nationalparks – es ist allerdings auch die gefragteste Reisezeit, eine frühzeitige Buchung lohnt sich.
Von Mai bis November zeigt sich das Land in der grünen Saison von seiner üppigsten Seite. Typischerweise bleibt der Morgen häufig sonnig, während sich am Nachmittag kräftige Schauer entladen. Dafür präsentiert sich der Regenwald in sattem Grün, die Wasserfälle führen viel Wasser und es sind deutlich weniger Gäste unterwegs. Für Naturbeobachtungen und für Fotografinnen und Fotografen ist diese Jahreszeit besonders reizvoll.
Die Karibikküste folgt einem eigenen Rhythmus: Hier verteilen sich die Niederschläge anders übers Jahr, und gerade im September und Oktober – wenn es am Pazifik am meisten regnet – zeigt sich die Karibikseite oft von ihrer sonnigen Seite. Welche Reisezeit für Sie ideal ist, hängt also stark von den geplanten Regionen und Aktivitäten ab. Unsere Costa Rica Spezialisten kennen das Land aus eigener Erfahrung und stimmen Reisezeit und Route optimal aufeinander ab. Weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Costa Rica Reiseinformationen.
Costa Ricas Regionen – von der Karibik bis zum Pazifik
Trotz seiner überschaubaren Grösse vereint Costa Rica erstaunlich unterschiedliche Landschaften, die sich ideal auf einer Rundreise kombinieren lassen. Ausgangspunkt der meisten Reisen ist das Valle Central rund um die Hauptstadt San José, umgeben von Vulkanen und den Kaffeeplantagen des Hochlands. Richtung Norden warten die Nebelwälder von Monteverde und die Vulkanregion um den Arenal mit heissen Quellen und Hängebrücken-Pfaden durch die Baumkronen. Der trockenere Nordwesten in der Provinz Guanacaste und auf der Halbinsel Nicoya lockt mit langen Stränden und kleinen Surferdörfern.
An der Karibikküste gleiten Sie in Tortuguero mit dem Boot durch ein Labyrinth aus Kanälen, während im Süden um Puerto Viejo und Cahuita afrokaribische Lebensfreude den Ton angibt. Wer unberührte Wildnis sucht, findet sie am Südpazifik rund um die Halbinsel Osa und den Corcovado-Nationalpark.
Dank kurzer Distanzen erleben Sie Vulkane, Nebelwald, Karibik und Pazifik in einer einzigen Reise. Besonders flexibel sind Sie auf einer Costa Rica Mietwagenrundreise – das Land gilt als ideales Ziel für Selbstfahrer. Wer lieber begleitet unterwegs ist, findet unter unseren Costa Rica Rundreisen die passende geführte Tour. Und zum Abschluss verbinden viele unserer Gäste die Rundreise mit erholsamen Badeferien in Costa Rica an einem der Traumstrände des Landes.
Pura Vida – Costa Rica für Familien und Aktivferien
«Pura Vida» ist in Costa Rica weit mehr als eine Redewendung – die gelassene Lebensart der Ticos prägt jede Begegnung und macht das Reisen ausgesprochen angenehm. Dank kurzer Fahrdistanzen, guter Infrastruktur und herzlicher Gastfreundschaft eignet sich das Land hervorragend für Ferien mit Kindern: Faultiere beobachten, über Hängebrücken durch den Regenwald spazieren, an flachen Stränden plantschen oder auf einer Kakao-Tour erfahren, wie Schokolade entsteht – Langeweile kommt garantiert nicht auf. Passende Routen und familienfreundliche Unterkünfte finden Sie unter Costa Rica Reisen mit Kindern.
Auch Aktive kommen auf ihre Kosten: Ziplining über den Baumwipfeln, Raftingtouren auf tropischen Flüssen, Reiten am Strand oder geführte Nachtwanderungen im Dschungel. Surferinnen und Taucher schätzen die Spots an beiden Küsten – mehr dazu unter Surfen & Tauchen in Costa Rica. Und wer die legendäre Tierwelt ins Zentrum der Reise stellen möchte, dem empfehlen unsere Spezialisten eine massgeschneiderte Costa Rica Wildlife-Reise.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Trockenzeit oder grüne Saison, Pazifik oder Karibik: Der ideale Zeitpunkt für Ihre Costa Rica Reise hängt von Route und Aktivitäten ab. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Costa Rica finden Sie eine kompakte Klimatabelle, die passenden Monate für Badeferien, Rundreisen, Wildlife und Surfen sowie die regionalen Unterschiede zwischen den Küsten und dem Hochland.
Costa Rica Reise planen – Anreise, Mietwagen und Länderkombinationen
Die Anreise aus der Schweiz ist unkompliziert: Ab Zürich bestehen Direktflüge nach San José, die reine Flugzeit beträgt rund zwölf Stunden. Daneben bringen Sie bewährte Umsteigeverbindungen, etwa über Madrid, Frankfurt oder Amsterdam, ans Ziel. Wer die Reise im trockenen Nordwesten des Landes beginnt oder beendet, kann alternativ den internationalen Flughafen Liberia in der Provinz Guanacaste nutzen – so entfällt die Rückfahrt in die Hauptstadt. Die Zeitverschiebung zur Schweiz beträgt je nach Jahreszeit sieben bis acht Stunden. Alles Wichtige zu Einreise, Währung und Gesundheit haben wir in den Costa Rica Reiseinformationen zusammengefasst.
Mietwagen oder geführte Rundreise? Costa Rica gilt als eines der einfachsten Selbstfahrerländer Lateinamerikas: Die Distanzen sind kurz und die Hauptrouten gut ausgebaut. Auf einer Costa Rica Mietwagenrundreise bestimmen Sie Tempo und Route selbst und halten spontan an, wo es Ihnen gefällt; für abgelegene Regionen empfiehlt sich ein Fahrzeug mit Allradantrieb. Wer sich lieber zurücklehnen und unterwegs vom Wissen einer Reiseleitung profitieren möchte, findet unter unseren Costa Rica Rundreisen die passende geführte Tour, bei der Transfers und Unterkünfte bereits organisiert sind.
Costa Rica mit den Nachbarländern kombinieren: Dank kurzer Wege lässt sich die Reise gut verlängern. Im Süden lockt Panama mit den Karibikinseln von Bocas del Toro und der modernen Metropole Panama City, im Norden begeistert Nicaragua mit Kolonialstädten wie Granada und der Vulkaninsel Ometepe im Nicaraguasee. Inspiration für solche Routen bieten unsere länderübergreifenden Rundreisen.
Die beliebteste Reisezeit ist die Trockenzeit von Dezember bis April. Reiseideen für diese Monate finden Sie in unseren Übersichten für Ferien im Dezember, Januar, Februar, März und April.
Nachhaltig reisen mit Spezialisten-Wissen
Costa Rica zählt zu den Pionieren des Ökotourismus: Rund ein Viertel der Landesfläche steht unter Schutz, und seinen Strom erzeugt das Land zu einem grossen Teil aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Geothermie und Windenergie. Diese Haltung prägt auch das Reisen: Viele Unterkünfte beschäftigen Guides aus der Region, arbeiten mit lokalen Gemeinschaften zusammen und engagieren sich für den Erhalt des Regenwaldes. Wer nachhaltig unterwegs sein möchte, übernachtet in kleinen, oft familiengeführten Ecolodges mitten in der Natur und erkundet die Nationalparks mit einheimischen Naturführern, die Flora und Fauna bestens kennen.
Genau hier liegt der Mehrwert einer persönlichen Beratung: Unsere Spezialisten kennen Costa Rica aus eigener Anschauung und wissen, welche Lodge und welche Region zu welchem Reisestil passt – ob Familienferien, Honeymoon oder Fotoreise. Gemeinsam mit Ihnen stellen sie eine massgeschneiderte Route zusammen, die Reisezeit, Regionen und Ihre persönlichen Interessen optimal verbindet, und bleiben vor und während der Reise Ihre Ansprechpartner in der Schweiz. So erleben Sie «Pura Vida» von seiner authentischsten Seite – lernen Sie unser Spezialisten-Team für Zentralamerika kennen.
Wandern in Costa Rica
Ausflug zu den Vulkanen und Bergmassiven
Ausserordentlich schön und enorm hoch sind die Bergregionen des Landes. Der Cerro Chirripó ist 3820 Meter hoch und der höchste Berg in Costa Rica. Wer nach einem anstrengenden und unvergesslichen Aufstieg zum Gipfel Glück hat, kann die Karibik- und die Pazifikküste bewundern. Denn das geht nur bei guter Sicht.
Er ist jung und voller Aktivität, der Arenal Vulkan in Costa Rica. Trotz seiner aktiven Energie im Inneren kann man bis zum Kraterrand wandern. Vier Krater hat der Vulkan Turrialba und ist der zweithöchste Vulkan im Land. Seit einigen Jahren ist er wieder aktiv und wenn er Asche ausstösst, kann das eine Schliessung des Flughafens in San Josè zur Folge haben.
Der Nationalpark Rincon de la Vieja um den gleichnamigen Vulkan im Norden an der Grenze zu Nicaragua bietet sich für Wanderungen geradezu an. Unsere Costa Rica Spezialisten werden die Ferien ganz nach Ihrem individuellen Geschmack zusammenstellen.
Häufige Fragen zu Costa Rica Reisen
Für die klassischen Highlights – Vulkan Arenal, Nebelwald von Monteverde und eine der beiden Küsten – empfehlen sich mindestens zwei Wochen. Wer Pazifik und Karibik oder abgelegenere Regionen wie die Halbinsel Osa erleben möchte, plant besser drei Wochen ein. Auch kürzere Reisen ab rund zehn Tagen sind dank der kurzen Distanzen gut machbar, wenn Sie sich auf wenige Regionen konzentrieren und zum Abschluss ein paar Tage Badeferien in Costa Rica anhängen.
Beides hat seinen Reiz: Eine Mietwagenrundreise bietet maximale Freiheit und ist in Costa Rica dank überschaubarer Distanzen gut machbar. Eine geführte Rundreise ist die richtige Wahl, wenn Sie sich nicht ums Fahren kümmern und vom Wissen einer Reiseleitung profitieren möchten. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, die passende Variante zu finden – auch Kombinationen aus beidem sind möglich.
Ja, beide Nachbarländer lassen sich gut in eine Costa Rica Reise integrieren: Panama etwa mit den Karibikinseln von Bocas del Toro und Panama City, Nicaragua mit der Kolonialstadt Granada und der Vulkaninsel Ometepe. Inspiration bieten unsere länderübergreifenden Rundreisen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Mexiko Ferien vom Spezialisten
- Zentralamerika Reisen vom Spezialisten
- Guatemala Reisen vom Spezialisten
- Belize Reisen vom Spezialisten
- Honduras Reisen vom Spezialisten
- Panama Reisen vom Spezialisten
- Nicaragua Reisen vom Spezialisten
- El Salvador Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie