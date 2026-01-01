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San Gerardo de Dota, Costa Rica

San Gerardo de Dota Hotels: unsere Auswahl

Ideale Bedingungen für Naturfreunde

Durch seine Lage inmitten eines traumhaften Nebelwaldes ist San Gerardo de Dota ein Paradies für Vogelfreunde. Wenn Sie schon immer einmal den seltenen Quetzal oder Kolibris in ihrer natürlichen Umgebung beobachten wollten, sind Sie in San Gerardo de Dota genau richtig. Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Natur, in der Sie herrliche Tiere und Pflanzen antreffen, wenn Sie in diesem Teil von Costa Rica Ihre Ferien verbringen. Lassen auch Sie sich beeindrucken und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für weitere Informationen!

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