Tamarindo Hotels vom Spezialisten
Strandfeeling pur in den Costa Rica Ferien
Jardin del Eden
ab CHF 189.– / pro Person
Playa Tamarindo
Die wunderschöne Lage und der üppige Garten werden dem Namen des Hotels gerecht. Ruhesuchende Gäste werden sich hier...
Capitan Suizo
ab CHF 205.– / pro Person
Playa Tamarindo
Am Ende des langen, feinsandigen Strandes und doch nahe beim Zentrum von Tamarindo liegt dieses sympathische Hotel...
Tamarindo Diria Beach Resort
ab CHF 153.– / pro Person
Playa Tamarindo
Die Lage des Hotels Tamarindo Diria direkt am schönen Strand von Tamarindo ist etwas Besonderes. Freuen Sie sich auf...
Bahia del Sol Beachfront Boutique Hotel
ab CHF 122.– / pro Person
Playa Potrero
Direkt an der langen Potrero Bucht, bekannt für sicheres Schwimmen und einzigartige Sonnenuntergänge, liegt dieses...
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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