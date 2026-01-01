Tamarindo Hotels vom Spezialisten

Das charmante Örtchen Tamarindo an der Pazifikküste von Costa Rica bietet alles für unvergessliche Ferien. Die wunderschönen Strände laden zu einer Vielzahl von Wassersportarten ein, von Surfen bis Tauchen – hier ist für jeden etwas dabei. Aber Tamarindo hat noch mehr zu bieten: Besuchen Sie das beeindruckende Tamarindo National Wildlife Refuge, das mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt faszinierende Entdeckungen bereithält.

In den Hotels in Tamarindo finden Sie komfortable Unterkünfte, die den perfekten Rückzugsort nach einem aufregenden Tag bieten. Reisen nach Tamarindo versprechen Erholung, Abenteuer und Natur pur. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Tamarindo selbst kennenzulernen!