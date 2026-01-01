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Tamarindo, Costa Rica

Tamarindo Hotels vom Spezialisten

Strandfeeling pur in den Costa Rica Ferien

Das charmante Örtchen Tamarindo an der Pazifikküste von Costa Rica bietet alles für unvergessliche Ferien. Die wunderschönen Strände laden zu einer Vielzahl von Wassersportarten ein, von Surfen bis Tauchen – hier ist für jeden etwas dabei. Aber Tamarindo hat noch mehr zu bieten: Besuchen Sie das beeindruckende Tamarindo National Wildlife Refuge, das mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt faszinierende Entdeckungen bereithält.

In den Hotels in Tamarindo finden Sie komfortable Unterkünfte, die den perfekten Rückzugsort nach einem aufregenden Tag bieten. Reisen nach Tamarindo versprechen Erholung, Abenteuer und Natur pur. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Tamarindo selbst kennenzulernen!

Jardin del EdenHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 189.– / pro Person
Playa Tamarindo
Die wunderschöne Lage und der üppige Garten werden dem Namen des Hotels gerecht. Ruhesuchende Gäste werden sich hier...
Capitan SuizoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 205.– / pro Person
Playa Tamarindo
Am Ende des langen, feinsandigen Strandes und doch nahe beim Zentrum von Tamarindo liegt dieses sympathische Hotel...
Tamarindo Diria Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 153.– / pro Person
Playa Tamarindo
Die Lage des Hotels Tamarindo Diria direkt am schönen Strand von Tamarindo ist etwas Besonderes. Freuen Sie sich auf...
Bahia del Sol Beachfront Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 122.– / pro Person
Playa Potrero
Direkt an der langen Potrero Bucht, bekannt für sicheres Schwimmen und einzigartige Sonnenuntergänge, liegt dieses...

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