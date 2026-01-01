Santa Teresa Hotels vom Spezialisten

Santa Teresa, ein paradiesischer Küstenort an der Pazifikküste von Costa Rica, begeistert mit endlosen Sandstränden, spektakulären Sonnenuntergängen und einer entspannten Surfer-Atmosphäre. Wer seine Ferien in Costa Rica plant, findet in Santa Teresa Hotels für jeden Geschmack – von stilvollen Boutique-Unterkünften bis hin zu komfortablen Strandresorts. Das charmante Dorf zieht Reisende aus aller Welt an, die Erholung, Naturerlebnisse und Abenteuer suchen.

Egal ob Surfen, Yoga, Dschungelwanderungen oder einfach nur Entspannen am Meer – Reisen nach Santa Teresa versprechen unvergessliche Momente. Entdecken Sie jetzt unsere handverlesenen Hotels in Santa Teresa und erleben Sie Costa Rica von seiner schönsten Seite.