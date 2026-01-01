Honduras Reisen vom Spezialisten
Traumstrände, Regenwald und die Maya-Kultur
Alte Kulturen und landschaftliche Highlights
Honduras – Land der Vielfalt
So unterschiedliche Landschaftstypen wie Magrovenwälder, Sumpfgebiete, dichter Dschungel und ein Küstenstreifen mit vielen Attraktionen sorgen dafür, dass Honduras ein Land ist, in dem Sie eine sehr abwechslungsreiche Zeit erwartet. Erkunden Sie zum Beispiel das beeindruckende Biosphärenreservat Rio Platano im Nordosten von Honduras, welches ein gutes Beispiel für ein unberührtes Stück Natur ist. Denn rund um den Rio Platano erstreckt sich ein fast undurchdringlicher Dschungel, in dem viele wilde Tiere leben. Das zentrale Hochland von Honduras wird hingegen von imposanten Bergen geprägt, die eine wunderbare Aussicht auf die vielfältige Vegetation des Landes zulassen.
Ein Abenteuer für Entdecker
Um Honduras, dieses einst von Mayas und Azteken besiedelte Land, am besten zu verstehen, sind ausgedehnte Touren durch das Land sehr empfehlenswert. Denn alle Gebiete von Honduras haben ihren eigenen Charme und bieten Besuchern eine bunte Welt mit vielen Highlights. Die Küsten von Honduras laden Sie zum Beispiel dazu ein, in einer wundervollen Umgebung nach Herzenslust zu tauchen und zu schnorcheln. Wenn Sie es hingegen etwas abenteuerlicher wünschen, sind Ausflüge in den Regenwald eine gute Idee, da Sie bei dieser Gelegenheit sowohl eine aussergewöhnliche Natur, als auch Stätten der Maya-Kultur geniessen können.
Honduras – die Perle Zentralamerikas
Die wohl bekannteste Stätte der Maya-Kultur in Honduras ist als archäologischer Park von Copan bekannt und beeindruckt durch solch einmalige Sehenswürdigkeiten wie die sehr eindrucksvolle Hieroglyphentreppe, welche in dieser Form bisher nur in Copan gefunden wurde. Diese zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Anlage bietet Ihnen einzigartige Möglichkeiten, eine untergegangene Kultur hautnah zu erleben und deren Geheimnisse zu entdecken. Ein weiterer sehr mysteriöser Ort, den Sie auf Honduras Rundreisen nicht verpassen sollten, ist eine erst vor wenigen Jahren entdeckte Ausgrabungsstätte, bei der es sich um die sagenumwobene Stadt La Cuidad Blanca handeln könnte.
Lage, beste Reisezeit und Kombinationen
Honduras liegt im Herzen Zentralamerikas zwischen Guatemala, El Salvador und Nicaragua. Der weitaus längere Küstenabschnitt liegt an der Karibik, dazu kommt am Golf von Fonseca ein kurzer Zugang zum Pazifik. Vor der Nordküste liegen die Bay Islands mit Roatan, Utila und Guanaja: Ihre Riffe gehören zum mesoamerikanischen Riffsystem, einem der grössten der Welt, was die Inseln zu einem der beliebtesten Tauchreviere der Karibik macht. Das gebirgige Landesinnere mit Kiefernwäldern und Kolonialstädtchen zeigt ein ganz anderes, ländliches Honduras.
Als beste Reisezeit für das Landesinnere gilt die Trockenzeit von etwa Dezember bis April. An der Karibikküste und auf den Inseln ist ganzjährig mit kurzen Schauern zu rechnen, dafür bleibt das Meer angenehm warm. Die Anreise aus der Schweiz erfolgt mit Umsteigen, in der Regel über nordamerikanische oder europäische Drehkreuze. Für die Reiseplanung lohnt sich der Blick über die Grenze: Die Maya-Stätte Copan liegt nahe an Guatemala, sodass sich Honduras gut in eine grenzüberschreitende Zentralamerika-Route einbinden lässt – etwa kombiniert mit Nicaragua im Süden.
Unsere Spezialisten stimmen Etappen, Fahrzeiten und Badetage so aufeinander ab, dass die Reise nicht zur Rechnung mit zu vielen Unbekannten wird.
Honduras Inselwelt
Ein Gebiet mit vielen Highlights
Wenn Sie im Rahmen Ihrer Honduras Ferien eine abwechslungsreiche Zeit auf einer der Inseln des Landes verbringen, können Sie sich auf viele Aktivitäten freuen. So ist es zum Beispiel möglich, in dieser Region Katamaran-Touren oder Kajaktouren zu einem Korallenriff zu unternehmen. Lassen Sie sich überraschen, wie abwechslungsreich Badeferien in diesem Teil von Honduras sein können und entspannen Sie beim Kajakfahren oder geniessen Sie einfach die absolut friedliche Atmosphäre, die massgeblich dazu beiträgt, dass Sie in diesem Umfeld ein Höchstmass an Erholung finden.
Badeferien in diesem Teil von Zentralamerika sind ein traumhaftes Erlebnis in einer Region, deren Natur Sie die Sorgen des Alltags vergessen lässt. Dies unterstreicht auch ein als Botanischer Garten Carambola bekannter Park, der als einer der schönsten Orte auf den Inseln gilt.
Häufige Fragen zu Honduras Reisen
Häufige Fragen zu Honduras Reisen
Für das Landesinnere gilt die Trockenzeit von etwa Dezember bis April als beste Reisezeit – besonders angenehm für Besichtigungen sind Februar und März. An der Karibikküste und auf den Bay Islands ist ganzjährig mit kurzen Schauern zu rechnen, dafür bleibt das Meer immer angenehm warm. Details finden Sie in unseren Honduras Reiseinformationen.
Von der Schweiz aus gibt es keine Direktflüge nach Honduras. Die Anreise erfolgt mit Zwischenstopps, beispielsweise über Frankfurt, Paris, London oder nordamerikanische Drehkreuze wie Houston und Miami. Die Flugzeit beträgt rund zwölf Stunden.
Copan im Westen von Honduras zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist berühmt für seine einzigartige Hieroglyphentreppe und kunstvollen Stelen. Viele unserer Honduras Rundreisen verbinden Copan mit den Tauchrevieren der Bay Islands – und dank der Lage nahe der Grenze zu Guatemala lässt sich der Besuch gut in eine Route durch Zentralamerika einbauen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Costa Rica Reisen vom Spezialisten
- Mexiko Ferien vom Spezialisten
- Zentralamerika Reisen vom Spezialisten
- Guatemala Reisen vom Spezialisten
- Belize Reisen vom Spezialisten
- Panama Reisen vom Spezialisten
- Nicaragua Reisen vom Spezialisten
- El Salvador Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie