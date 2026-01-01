Tenorio Nationalpark Hotels vom Spezialisten

Der Tenorio Nationalpark in Costa Rica beeindruckt mit seiner einzigartigen Landschaft, die vom majestätischen Vulkan Tenorio und dem berühmten, hellblauen Rio Celeste geprägt wird. Auf Ihren Reisen durch den Nationalpark entdecken Sie nicht nur den faszinierenden Wasserfall mit seinem strahlend blauen Wasser, sondern auch vulkanische Geysire und heiße Quellen. Die exotische Flora und Fauna – von seltenen Vögeln bis zu Brüllaffen, Tapiren und Pumas – machen den Park zu einem unvergesslichen Erlebnis.

In den Hotels im Tenorio Nationalpark finden Sie die perfekte Unterkunft für Ihre Ferien in dieser atemberaubenden Naturkulisse, ideal für Abenteuerlustige und Naturliebhaber. Unsere Mittelamerika Spezialisten kennen sich aus. Sie beraten Sie gern zu Naturerlebnis-Ferien im Nationalpark Tenorio.