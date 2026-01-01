Nicaragua Reisen vom Spezialisten
Naturerlebnisse pur
Badeferien in Nicaragua
Reisen Sie zu den schönsten Stränden in Nicaragua und erholen Sie sich vom stressigen Alltag
Flitterwochen in Nicaragua
Nicaragua eignet sich hervorragend, um romantische Flitterwochen zu verbringen
Die grosse Vielfalt Nicaraguas
Nicaragua und seine Kultur
Die Archäologen haben in den letzten Jahren wahre Schätze ans Licht gebracht. Die heutige Stadt Puerto Momotombo wurde auf den Ruinen von León Viejo (Alt-León) angelegt. Archäologen buddelten hier Kirchen, Geschäfte, Wohnhäuser und eine Bank aus dem Schutt. Von den Indianern wird diese Bank als "Haus der Schreie" bezeichnet, weil ihren versklavten Vorfahren einst an dieser Stelle ihre Initialen in die Haut eingebrannt wurden. Farbenfrohe Strassenschauspiele, die im 17. Jahrhundert von den “Mestizos” kreiert wurden, kann man heute noch auf den Strassen antreffen.
Der “Tanz der Blattschneideameisen“, der in jedem Jahr in Altagracia auf der Insel Ometepe inszeniert wird, ist ein folkloristisches Highlight.
Märchen, Sagen und Legenden beleben das kulturelle Leben in Nicaragua. Zum grössten Teil stammen die Erzählungen aus der Kolonialzeit der Spanier und werden als Schauspiele in den alten Kolonialstädten, wie beispielsweise in der bunten Stadt Granada, zum Leben erweckt.
Nicaragua, das Land der Vulkane
Rund um Nicaraguas etwa neunzehn aktive Feuerberge gibt es auf einer der Nicaragua Mietwagenrundreisen viel zu entdecken. Der Telica ist einer der aktivsten feuerspeienden Berge in der Nähe von Leon. Flüssige und glühende Lava gibt es während der Nicaragua Ferien als ein schaurig-schönes Schauspiel am Berg Masaya bei der Stadt Masaya zu beobachten. So schön und interessant die Feuerberge auch sind, sie sind gleichzeitig Segen für Landwirtschaft und Mineralienabbau, können aber auch in Minuten Tod und Verderben bringen.
Sie verteilen sich über das gesamte Land und selbst in dem sagenhaften Lago de Nicaragua gibt es kleinere, vulkanische Inseln. Trekkingtouren und Wanderungen starten am Nicaragua See. Unsere Spezialisten geben gerne detaillierte Informationen über die schönsten Nicaragua Trekkings.
Nicaragua mit karibischem Feeling
Was wäre die Karibik und Nicaragua Badeferien ohne Reggae und Rum? Einmal im Rhythmus des Reggae durch die Strassen der Hauptstadt Managua tanzen, das Flair der Stadt in sich aufnehmen und die wasserreiche Umgebung mit zahlreichen Seen erkunden. Planen Sie nach Nicaragua Ihre Hochzeitsreise, so werden Sie unvergessliche, romantische Flitterwochen in einer exotischen Umgebung geniessen. Nicaragua Hotels stehen mit hohem Komfort und aufmerksamem Service für alle Ihre Wünsche zur Verfügung. Haben Sie Lust auf aktive Nicaragua Ferien?
An der Pazifikküste treten Sie mit Ihrem Surfbrett gegen die Super-Wellen an. Im Landesinneren erleben Sie tolle Wasserfälle im dichten Urwald oder Sie besuchen die Surfing Turtle Lodge und begleiten Schildkröten auf ihrem Weg ins Meer.
Versäumen Sie es nicht, eine der Rumfabriken im Land zu besuchen. Der Rum aus Nicaragua gilt als einer der besten der Welt. Durch das Vulkangestein, auf dem Zuckerrohr angebaut wird, erhält der Rum seinen unvergleichlichen Geschmack. Die hohe Qualität wird zusätzlich durch die Lagerung in Eichenfässern garantiert.
Beste Reisezeit für Nicaragua
Nicaragua liegt in den Tropen, und statt vier Jahreszeiten prägen zwei das Reisejahr: die Trockenzeit von ungefähr November bis April und die Regenzeit von Mai bis Oktober. Als beste Reisezeit für Nicaragua gilt für die meisten Routen die Trockenzeit – Vulkanwanderungen, Stadtbummel durch die Kolonialstädte und Badeferien am Pazifik lassen sich in diesen Monaten am zuverlässigsten planen.
Die Temperaturen bewegen sich im Tiefland das ganze Jahr über auf sommerlichem Niveau. Gegen Ende der Trockenzeit, im März und April, klettern sie rund um León und Managua allerdings spürbar nach oben; wer grosse Hitze weniger gut verträgt, reist bevorzugt zwischen November und Februar, wenn die Landschaft nach der Regenzeit noch grün leuchtet.
Auch die Regenzeit hat ihre Vorzüge: Die Schauer fallen meist kurz und kräftig am Nachmittag, dazwischen zeigt sich häufig die Sonne, und das Land präsentiert sich üppig grün und angenehm ruhig. Beachten Sie die regionalen Unterschiede: An der Karibikküste und auf den Corn Islands fällt das ganze Jahr über mehr Regen als auf der Pazifikseite, während das Bergland im Norden mit angenehm frischeren Temperaturen überrascht. Surferinnen und Surfer finden an der Pazifikküste ganzjährig Wellen.
Praktische Hinweise zu Klima und Einreise haben wir in den Reiseinformationen zusammengestellt – und welche Monate am besten zu Ihrer Wunschroute passen, wissen unsere Spezialisten aus eigener Erfahrung.
Höhepunkte zwischen Kolonialstädten und Inseln
Wer Nicaragua zum ersten Mal bereist, kommt an den Kolonialstädten nicht vorbei. Granada am Ufer des Nicaraguasees zählt zu den ältesten Kolonialstädten des amerikanischen Festlands; von hier aus gleiten Sie per Boot durch die Isletas, einen Archipel aus Hunderten kleiner Inseln vor der Kulisse des Vulkans Mombacho. Ganz anders präsentiert sich León: Die Universitätsstadt gilt als kulturelles Herz des Landes, und ihre mächtige Kathedrale gehört zum UNESCO-Welterbe.
Vor den Toren der Stadt wartet ein Erlebnis für Abenteuerlustige – am pechschwarzen Kegel des Cerro Negro sausen Sie beim Volcano Boarding auf einem Brett den Aschehang hinunter. Farbenfrohes Kunsthandwerk entdecken Sie schliesslich in Masaya, dessen Märkte weit über die Region hinaus bekannt sind.
Inseln und Strände für jeden Geschmack
Mitten im Nicaraguasee erhebt sich Ometepe, eine von den Zwillingsvulkanen Concepción und Maderas geformte Insel, auf der kleine Fincas, Wanderwege und ein entspannter Inselrhythmus zu längeren Aufenthalten einladen. Karibikfeeling pur erwartet Sie auf den Corn Islands mit ihren palmengesäumten Stränden, während sich an der Pazifikküste rund um San Juan del Sur Surfspots und ruhige Badebuchten abwechseln. Mit etwas Glück beobachten Sie an geschützten Abschnitten der Pazifikküste sogar Meeresschildkröten bei der Eiablage. So lassen sich erlebnisreiche Tage im Landesinneren wunderbar mit entspannten Strandtagen verbinden.
Rundreisen durch Nicaragua – und darüber hinaus
Dank überschaubarer Distanzen lässt sich Nicaragua wunderbar als Rundreise erleben: Kolonialstädte, Vulkane, Kaffeeberge und Strände liegen oft nur wenige Fahrstunden auseinander. Ein Klassiker führt von Managua über León und Granada bis an den Pazifik – unterwegs erleben Sie Vulkane, Märkte und Seenlandschaften in kompakter Abfolge. Ob geführte Rundreisen, individuelle Touren im Mietwagen oder sportliche Trekkings – die Reiseform richtet sich ganz nach Ihren Vorlieben.
Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Nicaragua mit dem südlichen Nachbarland: Auf länderübergreifenden Rundreisen verbinden Sie die Vulkane und Kolonialstädte Nicaraguas mit den Nationalparks von Costa Rica zu einer abwechslungsreichen Zentralamerika-Reise. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Route zusammen, die zu Ihrem Tempo und Ihrer gewünschten Reisezeit passt.
Die Höhepunkte Nicaraguas
Zwischen Pazifik und Karibik liegen Vulkane, Kolonialstädte und der grösste See Mittelamerikas – auf kurzen Distanzen.
Granada und León
Granada am Nicaraguasee gilt als älteste von Europäern gegründete Stadt des amerikanischen Festlands; die Fassaden in Ocker und Blau reihen sich um die Kathedrale. León, die einstige Rivalin, ist jünger, universitärer und beherbergt die grösste Kathedrale Mittelamerikas.
Ometepe: zwei Vulkane im See
Mitten im Nicaraguasee erhebt sich eine Insel aus zwei Vulkankegeln, verbunden durch eine Landenge. Der Concepción ist aktiv, der Maderas trägt Nebelwald und einen Kratersee. Erreichbar ist Ometepe per Fähre ab San Jorge.
Masaya und die Pazifikküste
Der Masaya ist einer der wenigen Vulkane weltweit, an dessen Kraterrand man bis vor den glühenden Lavasee fahren kann. An der Pazifikküste liegt San Juan del Sur mit verlässlichen Wellen für Surfer.
Die Corn Islands
Vor der Karibikküste liegen zwei kleine Inseln mit türkisem Wasser und kreolischer Kultur. Little Corn ist autofrei und nur per Panga erreichbar – der ruhigste Ort des Landes.
Häufige Fragen zu Nicaragua
Von Dezember bis April ist es trocken und sonnig. Von Mai bis November fällt Regen, meist als kräftiger Nachmittagsschauer; die Landschaft ist dann besonders grün und die Preise niedriger.
Die Kolonialstädte Granada und León, die Vulkaninsel Ometepe im Nicaraguasee, den Lavasee des Masaya und – für Ruhe – die Corn Islands vor der Karibikküste.
Ja. Costa Rica grenzt im Süden an, Honduras und El Salvador im Norden. Eine Rundreise durch zwei bis drei mittelamerikanische Länder ist gut machbar – unsere Spezialisten stellen die Route zusammen.
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Ein perfektes Revier für Wanderreisen
Die landschaftliche Vielfalt Nicaraguas
Aufgrund seiner landschaftlichen Vielfalt ist Nicaragua ein wahres Traumziel für Wanderer. Denn neben einem dichten Regenwald bietet Nicaragua vor allem ein von Vulkanen geprägtes Landesinnere, welches Sie dazu einlädt, dort ausgedehnte Trekking-Touren zu unternehmen. Während Ihrer Nicaragua Reise ist insbesondere der nur sehr selten Feuer und Asche speiende Momotombo, der auch als eines der Wahrzeichen von Nicaragua gilt, sehr sehenswert und eröffnet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die Umgebung auf herrlichen Wanderungen zu erkunden.
Wenn Sie Nicaragua in seiner gesamten Schönheit erleben möchten, ist es eine sehr gute Idee, das Land zu Fuss zu durchqueren und eine unvergessliche Zeit in einer traumhaften Natur zu verbringen.
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