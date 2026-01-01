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Alajuela & Bajos del Toro, Costa Rica

Alajuela & Bajos del Toro Hotels im Überblick

Eindrucksvolle Reiseziele in Costa Rica

Die Region rund um Alajuela beeindruckt durch ihre wunderschöne Natur und eine reichhaltige Tierwelt. Vor allem die vielen Teiche und Wasserfälle der Gegend werden Sie in ihren Bann ziehen und machen das Gebiet zu einer Traumdestination innerhalb Costa Ricas. In diesem Teil von Costa Rica, genauer gesagt im Bereich von Bajos del Toro, liegt unter anderem der atemberaubend schöne Wasserfall Catarata del Toro, in dessen Umfeld Sie sogar Pumas antreffen können! Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, die Sie gerne beraten und weitere Informationen aus eigener Reiseerfahrung für Sie bereithalten.

Xandari Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Alajuela
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El Silencio Lodge & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Bajos del Toro
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