Costa Rica Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Ferien in Costa Rica in Ihrem eigenen Tempo
4x4 Entdeckertour
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Boca Tapada, Monteverde, Manuel Antonio, San Gerardo de Dota
15 Tage / 14 Nächte
Costa Rica abseits bekannter Pfade
ab CHF 4570.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Authentische Begegnungen im Talamanca-Gebirge, Regenwalderlebnis in Las Cruces, Abgeschiedenheit im Golfo...
27 Tage / 26 Nächte
Costa Rica voller Abenteuer
ab CHF 8620.– / pro Person
ab San José bis Liberia
Highlights: Rafting auf dem Pacuare-Fluss, Übernachtung auf einer Regenwaldplattform im Dschungel, Zweitägige...
20 Tage / 19 Nächte
Costa Ricas pure Wildnis erleben
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Türkisblauer Río Celeste, Vogelbeobachtungen in Palo Verde, Glamping auf der Isla Chiquita, Unglaubliche...
19 Tage / 18 Nächte
Mietwagenreise Costa Rica Classic
ab CHF 3340.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Besuch einer Kaffeeplantage, Kanalfahrt durch den Dschungel, Besichtigung der Ureinwohnerstadt Guayabo,...
16 Tage / 15 Nächte
Mietwagenreise Costa Rica für die Familie
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero, Puerto Viejo, Boca Tapada, Monteverde
17 Tage / 16 Nächte
Mietwagenreise Costa Rica Mosaik
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, Cahuita Nationalpark, Monteverde Nebelwald, Arenal Vulkan & Thermalquellen
21 Tage / 20 Nächte
Mietwagenreise Costa Rica Total
ab CHF 5040.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Monteverde Nebelwald, Rincón de la Vieja, La Vida Campesina, Osa Peninsula & Corcovado
21 Tage / 20 Nächte
Mietwagenreise Zwischen zwei Ozeanen
ab CHF 2840.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, Arenal Vulkan, Monteverde Nebelwald, Rincón de la Vieja
15 Tage / 14 Nächte
Der Nationalpark Tortuguero
Mit Ihrem Mietwagen erreichen Sie ganz bequem den Nationalpark Tortuguero an der Grenze zu Nicaragua. Beobachten Sie auf einer Bootstour Kaimane, zahlreiche Vögel und Meeresschildkröten, die dem Park seinen Namen gegeben haben. Sie dringen ein in das Refugium von Brüllaffen, Faultieren und Tukanen. Auf Costa Rica Reisen öffnet sich eine wundersame Welt. Bestaunen Sie die beeindruckendsten Vulkane der Erde, Regenwälder, die bis an die Küste reichen und paradiesische Traumstrände.
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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