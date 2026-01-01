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Tenorio, Costa Rica

Costa Rica Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Ferien in Costa Rica in Ihrem eigenen Tempo

Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Ihre Costa Rica Ferien so zu gestalten, dass Sie eines der aufregendsten Länder Zentralamerikas ganz individuell erleben. Das bedeutet, Sie können einen Mietwagen mieten und Costa Rica auf eigene Faust erobern! Der schmale Landstreifen zwischen Nord- und Südamerika ist bedingt durch das feuchtheisse, tropische Klima reich an einer üppigen Flora. Die Tierwelt mit 150 Amphibien und unglaublichen 15.000 verschiedenen Schmetterlingsarten ist eine schillernde Welt für sich.

Majestätische Vulkane erheben sich über den Wipfeln der Urwälder und das alles geballt auf engstem Raum. Erspüren Sie den Zauber während Ihrer Costa Rica Rundreisen in Ihrem individuellen Tempo!

Icon map15 Tage
4x4 Entdeckertour
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Boca Tapada, Monteverde, Manuel Antonio, San Gerardo de Dota
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map27 Tage
Costa Rica abseits bekannter Pfade
ab CHF 4570.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Authentische Begegnungen im Talamanca-Gebirge, Regenwalderlebnis in Las Cruces, Abgeschiedenheit im Golfo...
Icon calendar27 Tage / 26 Nächte
Icon map20 Tage
Costa Rica voller Abenteuer
ab CHF 8620.– / pro Person
ab San José bis Liberia
Highlights: Rafting auf dem Pacuare-Fluss, Übernachtung auf einer Regenwaldplattform im Dschungel, Zweitägige...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map19 Tage
Costa Ricas pure Wildnis erleben
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Türkisblauer Río Celeste, Vogelbeobachtungen in Palo Verde, Glamping auf der Isla Chiquita, Unglaubliche...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map16 Tage
Mietwagenreise Costa Rica Classic
ab CHF 3340.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Besuch einer Kaffeeplantage, Kanalfahrt durch den Dschungel, Besichtigung der Ureinwohnerstadt Guayabo,...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map17 Tage
Mietwagenreise Costa Rica für die Familie
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero, Puerto Viejo, Boca Tapada, Monteverde
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map16 Tage
Mietwagenreise Costa Rica Klassik
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights:
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map21 Tage
Mietwagenreise Costa Rica Mosaik
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, Cahuita Nationalpark, Monteverde Nebelwald, Arenal Vulkan & Thermalquellen
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map21 Tage
Mietwagenreise Costa Rica Total
ab CHF 5040.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Monteverde Nebelwald, Rincón de la Vieja, La Vida Campesina, Osa Peninsula & Corcovado
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map15 Tage
Mietwagenreise Zwischen zwei Ozeanen
ab CHF 2840.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, Arenal Vulkan, Monteverde Nebelwald, Rincón de la Vieja
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Der Nationalpark Tortuguero

Mit Ihrem Mietwagen erreichen Sie ganz bequem den Nationalpark Tortuguero an der Grenze zu Nicaragua. Beobachten Sie auf einer Bootstour Kaimane, zahlreiche Vögel und Meeresschildkröten, die dem Park seinen Namen gegeben haben. Sie dringen ein in das Refugium von Brüllaffen, Faultieren und Tukanen. Auf Costa Rica Reisen öffnet sich eine wundersame Welt. Bestaunen Sie die beeindruckendsten Vulkane der Erde, Regenwälder, die bis an die Küste reichen und paradiesische Traumstrände.

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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