Panama Reisen vom Spezialisten
Aufregende Ferien in Zentralamerika
UNESCO-Weltkulturerbe und einmalige Landschaften
Kultur und Tradition sind allgegenwärtig
Nach Panama Ferien fällt es allen schwer, das Land zu beschreiben, denn für die meisten passenden Wörter gibt es keine Superlative. Auf den Panama Rundreisen lohnt sich ein kurzer Aufenthalt in einer kleinen Kolonialstadt, um eine Agua de Pipa zu geniessen. Das ist der Saft der jungen grünen Kokosnuss. Trinken Sie ein Glas Seco con leche in Ihrem Hotel, das landestypische Mixgetränk aus weissem Rum mit kalter Milch und halten Sie die Eindrücke vom Tage fest.
Bei lateinamerikanischer Musik stellen Sie auf den Panama Mietwagenrundreisen stets fest, dass es für Ferien in Panama genug Anlässe gibt. Sei es in der Natur und Kultur oder in dem überall spürbaren Glauben und der Leidenschaft für dieses Land.
Der Panama Kanal ist wie ein Wunder
Fahren Sie auf den Panama Mietwagenrundreisen zum weltbekannten Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Das ist eine unglaubliche Leistung der Technik. Wie viele Menschen vor Ihnen werden auch Sie aus dem Staunen nicht herauskommen. Es ist schon ein Ereignis, wenn die grossen Schiffe durch die Schleusen zentimetergenau gelotst werden. Nach der lebendigen modernen Hauptstadt von Panama bietet sich ein Besuch des Nationalpark Rio Chagres während Ihrer Panama Reise an. Hier folgen die Embera-Indianer noch ihrem ursprünglichen Leben.
Entspannte Panama Badeferien im Glanz der Sterne
In Panama gibt es eine Playa de Estrellas – übersetzt bedeutet das "ein Strand der Sterne". Damit ist eine spezielle Gattung von Seesternen gemeint, die bis an den Strand kommen und sehr farbenfroh sind. Dieses schöne Schauspiel der Natur und eine besonders reizvolle Sicht auf die Gestirne am Himmel können Sie auf den Robinson Inseln während einer Panama Rundreise geniessen.
Panama und das Unesco-Weltkulturerbe
Die Fachleute der Unesco haben schon vor vielen Jahren die Weltwunder von Panama besucht und eingestuft. Deshalb taucht Panama mehrmals in dieser Liste auf und das zeigt die geschichtliche und naturgeschichtliche Bedeutung dieses Landes in Zentralamerika auf. Unter das Welterbe fallen das historische Viertel mit dem Dom aus dem Jahr 1796 und die Ruinen der Altstadt in Panama City. Die Altstadt wurde einst vom berühmten Pirat Henry Morgan zerstört. Weiterhin sind die alten spanischen Festungen San Lorenzo und Portobelo an der karibischen Küste aufgeführt.
Jaguar, Puma und viele Affen werden Sie im weitläufigen Nationalpark Darién mit seinem Regenwald in Staunen versetzen. Auch die bezaubernde Insel Coiba in den marinen Schutzgebieten des Coiba Nationalpark sind auf einer Panama Reise ein wichtiges und interessantes Ziel. Unsere Panama Spezialisten beraten Sie gerne.
Authentische Inseln
Indigenes Flair lädt zum Entspannen ein
Auf einer Panama Rundreise können die Inseln Aguja Island, Chichimel, El Porvenir, Guanidup Island und Yandup Island angesteuert werden. Sie sind weitere Inseln, die von dem indigenen Volk verwaltet werden. Uralte überlieferte Riten und traditionelle Tänze stehen hier genauso auf dem Programm wie erstklassige Verpflegung und Unterbringung. Auf die Insel Ukupseni kommen Sie während einer Mietwagenrundreise über eine 200 Meter lange Brücke. Die Provinz Bocas del Toro im Nordwesten von Panama überzeugt mit ihrer guten Infrastruktur viele, die durch Panama reisen.
Hier haben die aus Jamaika stammenden Afropanamaer gemeinsam mit den Guyami eine Heimat gefunden. Zwischen den Bananenplantagen liegen viele kleine Orte mit idyllischen Unterkünften für Reisende. Die Robinson Inseln sind für alle geeignet, die einen perfekten Ort zum Entspannen inmitten schönster Natur erleben wollen.
Zwei Ozeane in einem Land
Panama ist das schmalste Land Zentralamerikas, und genau daraus zieht es seinen Reiz: An der engsten Stelle liegen Karibik und Pazifik knapp achtzig Kilometer auseinander. Sie können morgens an der Pazifikküste starten und nachmittags in der Karibik schnorcheln. Für Rundreisen bedeutet das kurze Fahrzeiten und eine ungewöhnliche Dichte an Landschaften.
Panama-Stadt ist der Einstieg: eine Skyline wie in Miami, daneben die restaurierte Altstadt Casco Viejo aus dem 17. Jahrhundert. Zwei Nächte genügen, um die Stadt und die Schleusen von Miraflores zu sehen, wo die Frachter im Panamakanal um dreissig Meter angehoben werden.
San Blas, Bocas del Toro und das Hochland
Die San-Blas-Inseln sind Panamas eindrücklichstes Karibikbild: rund 350 Inseln, verwaltet von der indigenen Guna, viele davon nicht grösser als ein Fussballfeld. Die Unterkünfte sind einfach, die Ruhe dafür vollständig. Wer mehr Komfort möchte, wählt Bocas del Toro an der Nordwestküste – ein Archipel mit Surfstränden, Mangroven und Resorts in allen Kategorien.
Im Hochland liegt Boquete auf 1200 Metern am Fuss des Vulkans Barú: Kaffeeplantagen, Nebelwald und kühle Nächte. Hier wächst der Geisha-Kaffee, der weltweit Höchstpreise erzielt. Die Kombination aus Karibik, Pazifik und Bergen macht eine Panama Reise abwechslungsreicher als die meisten Ziele der Region.
Beste Reisezeit für Panama
Die Trockenzeit von Mitte Dezember bis April ist die verlässlichste Reisezeit, besonders für die San-Blas-Inseln und die Pazifikküste. Es ist ganzjährig tropisch warm bei 28 bis 32 Grad; die Unterschiede liegen im Niederschlag, nicht in der Temperatur.
Von Mai bis November regnet es meist nachmittags in kurzen, kräftigen Schauern – Vormittage bleiben oft sonnig. Die Landschaft ist dann grüner und die Preise niedriger. Eine Ausnahme bildet Bocas del Toro an der Karibikseite, wo September und Oktober vergleichsweise trocken ausfallen.
Panama im Überblick
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Die Trockenzeit von Mitte Dezember bis April, besonders für die San-Blas-Inseln und die Pazifikküste. Ganzjährig ist es tropisch warm bei 28 bis 32 Grad; von Mai bis November fällt nachmittags Regen, die Vormittage bleiben meist sonnig.
Ja. Die Schleusen von Miraflores bei Panama-Stadt haben eine Besucherplattform mit Museum, von der aus die Frachter beim Anheben zu beobachten sind. Alternativ gibt es Teiltransits per Schiff, bei denen Sie die Schleusen selbst durchfahren.
Ein Archipel von rund 350 Karibikinseln, das von der indigenen Guna verwaltet wird. Viele Inseln sind winzig, die Unterkünfte einfach und die Stromversorgung begrenzt. Wer Ursprünglichkeit sucht, findet hier eines der letzten unverbauten Karibikbilder.
Zwei Wochen sind ideal: zwei Nächte Panama-Stadt mit Kanal, danach Hochland um Boquete, anschliessend Karibik in Bocas del Toro oder San Blas. Die kurzen Distanzen erlauben trotz Vielfalt einen entspannten Rhythmus.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Gelegentlich werden ein Rückflugticket und ein Nachweis ausreichender Geldmittel verlangt.
Offizielle Währung ist der Balboa, der eins zu eins an den US-Dollar gebunden ist. In der Praxis wird durchgehend mit US-Dollar bezahlt; Balboa existieren nur als Münzen. Kartenzahlung ist in Städten üblich, auf den Inseln jedoch nicht.
Ja, die Länder grenzen aneinander und werden häufig kombiniert. Der Übergang bei Sixaola führt direkt in die Region Bocas del Toro. Für beide Länder zusammen sollten Sie drei Wochen einplanen.
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