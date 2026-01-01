Playa Islita liegt an der Pazifikküste Costa Ricas, im Süden der Halbinsel Nicoya in der Provinz Guanacaste. Die kleine, von bewaldeten Hügeln gerahmte Bucht mit ihrem dunklen Sand gehört zu den ruhigsten Küstenabschnitten des Landes: Statt Massentourismus prägen ein verschlafenes Dorf, viel Natur und der weite Blick auf den Pazifik die Atmosphäre. Schon die Anfahrt über kleine Landstrassen macht deutlich, dass die Abgeschiedenheit hier Teil des Erlebnisses ist.

Playa Islita eignet sich für Reisende, die Ruhe und Ursprünglichkeit suchen – ideal für Paare, Geniesser und alle, die nach einer Rundreise durch Costa Rica entspannen möchten. Das Dörfchen Islita ist für sein Kunstprojekt bekannt, bei dem Häuser und Plätze von lokalen Kunstschaffenden farbenfroh gestaltet wurden. In der Umgebung laden einsame Strände zu Spaziergängen ein, an manchen legen Meeresschildkröten ihre Eier ab; zudem locken Reitausflüge, Bootstouren und Beobachtungen der vielfältigen Tierwelt.

In Guanacaste ist es während der Trockenzeit von etwa Dezember bis April am sonnigsten und zuverlässig warm; in der grünen Jahreszeit zeigt sich die Landschaft dafür besonders üppig. Unsere Zentralamerika-Spezialisten kennen die Region persönlich und binden Playa Islita gerne in Ihre massgeschneiderte Costa-Rica-Reise ein.