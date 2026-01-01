Costa Rica Wildlife & Abenteuer
Traumlandschaften in Zentralamerika
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Costa Rica aktiv erleben
Costa Rica Reisen bieten viele Möglichkeiten, um aktiv zu sein
Aktivitäten von besonderer Güte machen Costa Rica zu einem perfekten Ferienort, an dem Sie so einiges erleben können. Egal, ob Sie sich in Monteverde beim Ziplining einen Adrenalinkick holen oder doch lieber Bungee Jumping von der 80 Meter hohen Colorado River Bridge ausprobieren, in Costa Rica aktiv zu sein, ist nicht schwer. Des Weiteren ist Costa Rica ein Rafting Paradies, mit vielen wilden Flüssen, wie zum Beispiel im Bereich des Pacuare Reservats. Besonders bekannt für seine guten Bedingungen ist der Ort Turrialba, wo Rafting den Lebensrhythmus bestimmt.
Sport pur – Costa Rica ist ein Paradies für aktive Menschen
Costa Rica mit dem Mountainbike zu erkunden, ist immer eine gute Idee. Freuen Sie sich auf herrliche Routen, die durch atemberaubende Landschaften führen und es Ihnen ermöglichen, diesen Sport in Costa Rica auf einem sehr hohen Niveau auszuüben. So berühmte Strecken wie die Ruta de los Conquistadores, auf der regelmässig ein sehr bekannter Wettbewerb stattfindet, machen Costa Rica zu einem Eldorado für Mountainbiker. Wenn Sie es etwas naturnäher mögen, können sie das herrliche Land Costa Rica auch von dem Rücken eines Pferdes aus erkunden.
Aber nicht nur das Landesinnere von Costa Rica ist prädestiniert dafür, dort in einer herrlichen Umgebung ausgefallenen Aktivitäten nachzugehen, denn auch die Küsten des Landes haben Sportlern viel zu bieten. Insbesondere der Ort Tamarindo ist für Wassersport jeglicher Art sehr gut geeignet und ermöglicht es Ihnen, zu Surfen und zu Tauchen.
Naturliebhaber sind in Costa Rica genau richtig
Dadurch, dass weite Teile von Costa Rica unter Naturschutz stehen, verfügt das Land über eine hohe Artenvielfalt und ist bekannt dafür, dort perfekt Tiere beobachten zu können. Aus diesem Grund sind Costa Rica Ferien eine gute Gelegenheit, sich von den Tieren Costa Ricas in ihren Bann ziehen zu lassen und sich über die lebensfrohen Affen, die trägen Faultiere und vielen bunten Vögel zu freuen. Von den vielen Nationalparks des Landes sind vor allem der Nationalpark Cahuita und der für die in ihm lebenden Schildkröten bekannte Nationalpark Menuel Antonio sehr sehenswert.
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