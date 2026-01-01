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Zu einem grandiosen Erlebnis wird der sagenhafte Urita-Unterwasser-Nationalpark mit einzigartigen bunten Korallenriffen. Costa Rica ist ein Land von mächtigen Vulkanen und von tropischen Feucht- und Nebelwäldern sowie einer wilden Küstenlandschaft. Besuchen Sie den Nebelwald Monteverde und beobachten Sie die Kapuzineraffen in den Baumkronen. Die grüne Schatzkammer Costa Rica hat noch weitere Wunderwelten zwischen Karibik und Pazifik zu bieten: Die Wasserwelt des Tortuguero Nationalparks, rauschende Wasserfälle und Kaffee-, Zuckerrohr- und Ananasplantagen machen Ihre Rundreise unvergesslich.
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