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Tukan in Costa Rica

Geführte Costa Rica Rundreisen vom Spezialisten

Perfekte Naturferien von Ihrem Spezialisten

Geniessen Sie auf unseren Costa Rica Reisen ganz entspannt eine traumhafte Karibikküste im Osten, mächtige Vulkane im Landesinneren bis hin zum tiefen Bergregenwald. Ein fachkundiger Reiseführer macht Sie mit Land und Leuten vertraut, zeigt Ihnen die Sehenswürdigkeiten des Landes und versorgt Sie mit wertvollen Hintergrundinformationen. Die Rundreise erleben Sie in komfortablen Minibussen oder in 4x4 Jeeps und Sie übernachten jeweils in ausgesuchten Hotels. Grandiose Vulkane in einer imposanten Berglandschaft, dichte Nebelwälder und eine artenreiche Fauna erwarten Sie.

Die gute Infrastruktur des Landes ermöglicht entspannte Ferien in Costa Rica, die kaum einen Wunsch unerfüllt lassen. Vertrauen Sie Ihre Reisewünsche unseren erfahrenen Spezialisten an!

Costa Rica Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Costa Rica länderübergreifend Rundreisen
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Massentourismus ist in Costa Rica ein Fremdwort

Zu einem grandiosen Erlebnis wird der sagenhafte Urita-Unterwasser-Nationalpark mit einzigartigen bunten Korallenriffen. Costa Rica ist ein Land von mächtigen Vulkanen und von tropischen Feucht- und Nebelwäldern sowie einer wilden Küstenlandschaft. Besuchen Sie den Nebelwald Monteverde und beobachten Sie die Kapuzineraffen in den Baumkronen. Die grüne Schatzkammer Costa Rica hat noch weitere Wunderwelten zwischen Karibik und Pazifik zu bieten: Die Wasserwelt des Tortuguero Nationalparks, rauschende Wasserfälle und Kaffee-, Zuckerrohr- und Ananasplantagen machen Ihre Rundreise unvergesslich.

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Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

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Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

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