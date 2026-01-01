Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Manuel Antonio, Costa Rica

Manuel Antonio NationalparkHotels vom Spezialisten

Flora und Fauna zum Verlieben in Costa Rica

Der Manuel Antonio Nationalpark in Costa Rica bietet nicht nur eine atemberaubende Flora und Fauna, sondern auch die besten Hotels, die Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Besonders die verspielten Affen und die entspannenden Faultiere, die in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden können, sind ein Highlight dieses einzigartigen Parks. Abgerundet wird das Erlebnis durch traumhafte Strände, die zu entspannten Wanderungen einladen.

In den Hotels im Manuel Antonio Nationalpark finden Sie die perfekte Unterkunft für Ihre Reisen, um die Schönheit und Vielfalt dieses Naturparadieses zu erleben und sich nach einem aktiven Tag in der Natur zu erholen.

Zögern Sie nicht, unsere Spezialisten zu kontaktieren, um schon bald selbst die Schönheit des Manuel Antonio Nationalparks in vollen Zügen zu geniessen!

Los Sueños Marriott Ocean ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 289.– / pro Person
Herradura
Dieses Luxushotel beeindruckt durch seine elegante Architektur im Kolonialstil, wunderschönen Gärten, tropischen...
Kurà Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Uvita
Mit seiner minimalistischen, nachhaltigen Bauweise schlägt Kura Boutique ­Hotel eine neue Seite der Hotellerie in...
Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 410.– / pro Person
Manuel Antonio
Bauweise und Führung dieses Erstklasshotels zeigen, wie sich Umweltverträglichkeit und nachhaltiger Tourismus mit...
Si Como No ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Quepos
Das Si Como No ist eines der führenden Hotels in Sachen Umweltschutz und verfügt über ein eigenes Wildreservat. Die...
Hotel Cuna del AngelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Dominical
Dieses traumhafte Boutique Hotel thront auf einem Hügel mit Blick auf den Pazifischen Ozean. Die einzigartige Lage...
Parador Resort SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 196.– / pro Person
Manuel Antonio
Ein Traum wird wahr! Zusätzlich zum aus-gezeichneten Service bietet dieses Hotel eine fantastische Aussicht auf den...

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren