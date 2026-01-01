Die temperamentvollen «Ticos», wie sich die Bewohner Costa Ricas nennen, gehören zu den freundlichsten und liebenswertesten Menschen, die man sich für seinen Urlaub wünschen kann. Seit der Unabhängigkeit von Spanien im Jahre 1821 kann auf eine stabile Geschichte zurückgeblickt werden. Der Reichtum des Landes besteht aus der einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt. Ein grosser Anteil der Fläche ist zu Reservaten und Nationalparks erklärt worden, die zu den eindrucksvollsten der Welt gehören. Entdecken Sie Costa Ricas Vulkangipfel, die unberührten Sandstrände, die Korallenriffe und die tropischen Regenwäldern.