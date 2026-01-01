Samara ist ein malerisches Küstendorf an der Pazifikküste von Costa Rica, das für seine ruhigen Strände und entspannte Atmosphäre bekannt ist. Für unvergessliche Ferien bietet Samara eine Vielzahl an Hotels, die perfekt für Familien, Paare und Abenteurer geeignet sind. Entdecken Sie gemütliche Unterkünfte, die sowohl den Komfort als auch die Schönheit der tropischen Umgebung widerspiegeln. Reisen nach Samara bieten die perfekte Mischung aus Entspannung, Abenteuer und Naturerlebnissen – von Ausflügen in den Dschungel bis hin zu fantastischen Möglichkeiten für Wassersport. Planen Sie jetzt Ihre Reise nach Costa Rica und geniessen Sie das Beste, was Samara zu bieten hat.