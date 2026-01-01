Costa Rica Reisen mit Kindern vom Spezialisten
Zentralamerika für Gross und Klein
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Costa Rica – ein spannendes Land für Kinder
Schon bei der Ankunft in Costa Rica, in dessen Hauptstadt San Jose, ist die erste für Kinder wie gemachte Attraktion nicht weit. Denn das sehr liebevoll gestaltete Kindermuseum in San Jose zeigt in insgesamt 33 Räumen, die alle einem anderen Thema gewidmet sind, viele verschiedene Aspekte, die Costa Rica zu dem machen, was es ist. Ein weiteres Highlight auf Ihrer Reise durch Costa Rica mit der Familie ist ein Besuch des Rain Forest Aerial Tramway in der Nähe des Rio Sucio, bei dem Sie auf der Höhe der Baumkronen eines Nebelwaldes herrliche Entdeckungen machen können.
Entspannen Sie in den charmanten Costa Rica Hotels, deren Mitarbeiter Sie und Ihre Familie sehr herzlich willkommen heissen. Wenn Sie Ihrer Familie während Ihres Aufenthaltes in Costa Rica etwas Besonderes bieten möchten, ist eine Fahrt mit der Eisenbahn in Costa Rica, zum Beispiel von der Hauptstadt zur Pazifikküste, eine sehr gute Idee. Wenn Sie Costa Rica gemeinsam mit Ihren Kindern besuchen, sollten Sie mit ihnen unbedingt einen Ausflug zu einer der zahlreichen Schmetterlingsfarmen des Landes machen, da kaum ein Erlebnis in Costa Rica so einzigartig und berührend ist.
In Costa Rica finden Sie eine Tierwelt, die begeistert
Wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine Costa Rica Mietwagenrundreise unternehmen, werden Sie vielen beeindruckenden Tieren begegnen. Sehr eindrucksvoll ist zum Beispiel ein Besuch des Marine Park of the Pacific Puntarenas, der sich voll und ganz dem Leben im Meer gewidmet hat. An diesem Ort können Sie zum Beispiel in einer herrlichen Atmosphäre Babykrokodile bestaunen, die fast genauso niedlich sind wie die ebenfalls dort lebenden Schildkröten.
Viele bunte Fische und weitere Meeresbewohner machen den Besuch dieser traumhaften Einrichtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Neben Tieren, die im Wasser leben, beheimatet Costa Rica aber auch viele Säugetiere und vor allem Vögel.
Wenn Sie bei einem Besuch der Regenwälder des Landes Glück haben, können Sie zum Beispiel Kolibris oder Rote Aras beobachten. In Costa Rica mit Kindern unterwegs zu sein, bedeutet ständig etwas Neues zu entdecken und den Forscherdrang des Nachwuchses sehr nachhaltig zu fördern. Freuen Sie sich auf eine entspannte Zeit mit der ganzen Familie, wenn Sie dieses sehr kinderfreundliche und spannende Land ausgiebig bereisen.
Familienferien rund um den Globus
Costa Rica begeistert Familien mit Vulkanen, Regenwald und Tierbeobachtungen – und ist längst nicht das einzige Fernziel, das sich für Reisen mit Kindern eignet. Eine Übersicht über familienfreundliche Destinationen weltweit finden Sie auf unserer Seite Familienferien. Soll nach der Rundreise noch Zeit zum Baden bleiben, werden Sie bei den Strandferien für Familien fündig. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Reiseziele aus eigener Erfahrung und stimmen Route, Unterkünfte und Aktivitäten auf das Alter Ihrer Kinder ab.
Los Sueños Marriott Ocean Resort
ab CHF 289.– / pro Person
Herradura
Dieses Luxushotel beeindruckt durch seine elegante Architektur im Kolonialstil, wunderschönen Gärten, tropischen...
Dreams Las Mareas
Preis auf Anfrage
Bahia Jobo
Das ruhig an einer Bucht gelegene, elegante Resort ist umgeben von einem schönen Strand und einer weitläufigen...
Capitan Suizo
ab CHF 205.– / pro Person
Playa Tamarindo
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Bahia del Sol Beachfront Boutique Hotel
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Tamarindo Diria Beach Resort
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Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
Costa Rica eignet sich grundsätzlich für Kinder jeden Alters. Das Land ist überschaubar, die Distanzen sind kurz und Familien werden überall sehr herzlich willkommen geheissen. Bereits kleinere Kinder staunen über die Tierwelt und die Schmetterlingsfarmen, während ältere Kinder Ausflüge in den Regenwald oder zu den Vulkanen als richtiges Abenteuer erleben.
Die Flugzeit von der Schweiz nach Costa Rica beträgt rund 12 Stunden. Je nach Verbindung reisen Sie direkt oder mit einem Zwischenstopp, der mit Kindern auch eine willkommene Pause sein kann. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen gerne familienfreundliche Flugverbindungen für Ihre Reise.
Costa Rica liegt während der europäischen Winterzeit 7 Stunden hinter der Schweiz, während der Sommerzeit sind es 8 Stunden. Kinder gewöhnen sich meist innert weniger Tage an den neuen Rhythmus. Planen Sie die ersten Tage nach der Ankunft am besten ruhig, damit sich die ganze Familie gut akklimatisieren kann.
Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt als beste Reisezeit und passt ideal zu den Weihnachts- und Sportferien. Aber auch in den Sommerferien lässt sich Costa Rica gut bereisen: In der grünen Saison zeigt sich der Regenwald besonders üppig, und kurze Schauer fallen meist erst am Nachmittag. Für Tierbeobachtungen mit Kindern lohnt sich das Land das ganze Jahr über.
Für die Einreise nach Costa Rica sind bei Anreise aus Europa keine Impfungen vorgeschrieben; empfohlen wird, die üblichen Basisimpfungen aktuell zu halten. Das Malariarisiko ist in Costa Rica sehr gering, ein guter Mückenschutz ist dennoch sinnvoll. Lassen Sie sich vor der Abreise am besten von einer Fachperson für Reisemedizin beraten.
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