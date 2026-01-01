Orchideen, Bromelien und viele weitere exotische Pflanzen verleihen der Gegend rund um Boca Tapada im Grenzgebiet zu Nicaragua eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Neben grandiosen Regenwäldern bietet dieser Bereich von Costa Rica auch etliche Zuckerrohrfelder und Ananasplantagen, die die Landschaft vor Ort auflockern. Boca Tapada ist ausserdem für seine interessante Tierwelt bekannt. So können Sie bei einem Aufenthalt in der Region unter anderem Papageien, Kolibris und Brüllaffen aus nächster Nähe betrachten. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Costa Rica, die Sie gerne beraten!