Tortuguero Nationalpark Hotels vom Spezialisten
Strände und Lagunen – Naturparadies für seltene Tiere
Manatus Hotel
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Geniessen Sie die Tage in der Manatus Lodge, Viele verschiedene Angebote in der Lodge
3 Tage / 2 Nächte
Pacuare Lodge
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Geniessen Sie die Tage in der Pacuare Lodge, Viele verschiedene Aktivitäten
3 Tage / 2 Nächte
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
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