Tortuguero Nationalpark Hotels vom Spezialisten

Hotels im Tortuguero Nationalpark sind ideal, um das Naturparadies an der Karibikküste von Costa Rica hautnah zu erleben. Der Tortuguero Nationalpark begeistert mit seiner reichen Artenvielfalt und den dichten Regenwäldern, durchzogen von Wasserkanälen. Über 300 Vogelarten – darunter Aras und Tukane – sowie Faultiere, Affen, Tapire und sogar Jaguare nennen diesen einzigartigen Lebensraum ihr Zuhause. In den Gewässern tummeln sich Krokodile, Salamander und zahlreiche Fischarten. Ferien in diesem wasserreichen Naturparadies lassen sich wunderbar mit Bootsfahrten oder Wanderungen verbinden.

Besonders berührend ist die Beobachtung von Meeresschildkröten bei der Eiablage. In den Hotels im Tortuguero Nationalpark finden Sie die perfekte Unterkunft, um Ihre Reisen nach Costa Rica komfortabel und naturnah zu gestalten. Unsere Costa Rica Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung aussergewöhnlicher Naturabenteuer!