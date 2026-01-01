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Cahuita, Costa Rica

Cahuita Hotels vom Spezialisten

Unvergessliche Costa Rica Ferien

Cahuita, an der Karibikküste von Costa Rica, ist ein wahres Paradies für Natur- und Strandliebhaber. Die Region bietet eine Vielzahl an Hotels, die ideal für unvergessliche Ferien sind – vom gemütlichen Gästehaus bis hin zum luxuriösen Resort. Reisen nach Cahuita versprechen nicht nur traumhafte Strände, sondern auch den Besuch des berühmten Cahuita-Nationalparks, der für seine üppige Vegetation und Tierwelt bekannt ist. Erleben Sie das wahre Costa Rica mit einer Unterkunft in Cahuita, die perfekt zu Ihrem Urlaub passt.

Lage und Anreise: die südliche Karibikküste

Cahuita liegt an der südlichen Karibikküste Costa Ricas in der Provinz Limón, zwischen der Hafenstadt Puerto Limón im Norden und Puerto Viejo de Talamanca im Süden. Die Anreise erfolgt üblicherweise ab San José über die Strasse durch den Braulio-Carrillo-Nationalpark nach Limón und von dort der Küste entlang nach Süden. Damit lässt sich der Ort gut als Etappe in eine Rundreise einbauen – etwa im Anschluss an Tortuguero im Norden der Karibikküste oder an die Regenwald- und Vulkanregionen des Landesinneren.

Das Dorf selbst ist klein und überschaubar. Der Haupteingang des Cahuita-Nationalparks liegt direkt am Ortsrand, viele Unterkünfte sind vom Zentrum aus zu Fuss erreichbar. Grosse Kettenhotels und weitläufige Resortanlagen finden Sie hier kaum: Das Angebot besteht überwiegend aus kleinen, persönlich geführten Häusern, Lodges und Bungalows im Grünen.

Für wen sich Cahuita eignet

Die Region spricht Reisende an, die Natur und Ruhe höher gewichten als Infrastruktur und Unterhaltung. Typische Gäste in Cahuita sind:

  • Naturbeobachter: Im Nationalpark treffen Küstenregenwald, Sandstrände und ein vorgelagertes Korallenriff aufeinander. Auf dem Wanderweg entlang der Küste lassen sich mit etwas Geduld Faultiere, Brüllaffen, Kapuzineraffen und zahlreiche Vogelarten beobachten.
  • Schnorchler: Das Riff vor der Landspitze des Parks zählt zu den bekannten Schnorchelgebieten Costa Ricas und wird mit geführten Bootsausflügen besucht.
  • Kulturinteressierte: Die südliche Karibikküste ist afrokaribisch geprägt – spürbar in der Musik, in der englisch-kreolischen Sprache vieler Einheimischer und in einer Küche, in der Kokosmilch eine zentrale Rolle spielt.
  • Individualreisende und Paare, die einen entspannten Strandaufenthalt ohne grossen Trubel an das Ende ihrer Rundreise setzen möchten.

Klima und Reisezeit an der Karibikküste

Die Karibikseite Costa Ricas folgt einem eigenen Wetterrhythmus, der sich deutlich von der Pazifikküste unterscheidet. Niederschläge verteilen sich hier über das ganze Jahr; ausgeprägte Trocken- und Regenzeiten wie im Westen des Landes gibt es nicht. Als vergleichsweise stabil gelten erfahrungsgemäss die Monate September und Oktober – also gerade jene Zeit, in der auf der Pazifikseite am meisten Regen fällt – sowie die Zeit von etwa Februar bis April. Ein kurzer tropischer Schauer ist dennoch jederzeit möglich und gehört zum Charakter dieser immergrünen Region.

Cahuita als Baustein Ihrer Costa-Rica-Reise

Cahuita ist selten das einzige Ziel einer Costa-Rica-Reise, sondern meist der karibische Abschluss oder Auftakt einer Rundreise. Bewährt hat sich die Kombination mit den Kanälen von Tortuguero, wo je nach Saison Meeresschildkröten ihre Eier ablegen, mit der Vulkan- und Thermalregion um Arenal oder mit den Nebelwäldern des Hochlands. Wer weiter in den Süden möchte, erreicht von Cahuita aus Puerto Viejo de Talamanca und die Strände Richtung panamaische Grenze.

Unsere Costa-Rica-Spezialisten kennen die Unterkünfte an der Karibikküste aus eigener Anschauung und stimmen Lage, Komfort und Routenführung auf Ihre Wünsche ab. In der Übersicht unten finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels und Lodges in Cahuita – gerne beraten wir Sie persönlich bei der Zusammenstellung Ihrer Reise.

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