Costa Rica Aktivreisen vom Spezialisten
Immer ein spannendes Abenteuer
Aguila de Osa Inn
Preis auf Anfrage
ab/bis Palmar Sur
Highlights: Ein absolut einzigartiges Erlebnis, Abseits der Touristenpfade , Abenteuer & Faszination pur
4 Tage / 3 Nächte
Selva Bananito
Preis auf Anfrage
ab/bis Bananito
Highlights: Abenteuer und Dschungelerlebnis pur, Hängematte in der Ökolodge, Zu Fuss durch den Dschungel
3 Tage / 2 Nächte
Wandern inmitten einer aufregenden Tierwelt
Costa Rica ist ein Eldorado für Wanderer, die Natur und Tierwelt mit Karibikfeeling verbinden möchten. Von ausgebildeten Guides begleitet, wandern Sie im Vulkangebiet des Rincón de la Vieja. In den vielen Nationalparks und im Nationalpark Corcovado begegnen Ihnen der Jaguar oder der Göttervogel Quetzal. Für alle mit guter Kondition ist eine Wanderung auf den Chirripó ein Highlight.
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
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