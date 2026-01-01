Costa Rica ist ein Land mit den besten Möglichkeiten für Wildwasser-Rafting und den interessantesten Routen für das Trekking. Die Ferien aktiv zu gestalten wird immer beliebter! So bietet sich gerade nach Mietwagenrundreisen durch Costa Rica an, die Vielzahl der Vulkane und die unvergleichliche Tierwelt auf Wanderungen und Trekkingtouren noch intensiver zu erleben. Unsere Spezialisten kennen sich gut aus mit Wanderungen durch den Regenwald rund um den Vulkan Arenal. Können Sie sich vorstellen, Ihr Hotel, wie beispielsweise die Pacuare Lodge, nur über ein River-Rafting zu erreichen?

Die Lodge liegt tief im Dschungel im geschützten Gebiet des Flusses Pacuare. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, wie Sie Ihre Costa Rica Reisen aktiv und erlebnisreich gestalten können!