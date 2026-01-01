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Wandern im grünen tropischen Dschungel, Costa Rica

Costa Rica Aktivreisen vom Spezialisten

Immer ein spannendes Abenteuer

Costa Rica ist ein Land mit den besten Möglichkeiten für Wildwasser-Rafting und den interessantesten Routen für das Trekking. Die Ferien aktiv zu gestalten wird immer beliebter! So bietet sich gerade nach Mietwagenrundreisen durch Costa Rica an, die Vielzahl der Vulkane und die unvergleichliche Tierwelt auf Wanderungen und Trekkingtouren noch intensiver zu erleben. Unsere Spezialisten kennen sich gut aus mit Wanderungen durch den Regenwald rund um den Vulkan Arenal. Können Sie sich vorstellen, Ihr Hotel, wie beispielsweise die Pacuare Lodge, nur über ein River-Rafting zu erreichen?

Die Lodge liegt tief im Dschungel im geschützten Gebiet des Flusses Pacuare. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, wie Sie Ihre Costa Rica Reisen aktiv und erlebnisreich gestalten können!

Icon map4 Tage
Aguila de Osa Inn
Preis auf Anfrage
ab/bis Palmar Sur
Highlights: Ein absolut einzigartiges Erlebnis, Abseits der Touristenpfade , Abenteuer & Faszination pur
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Selva Bananito
Preis auf Anfrage
ab/bis Bananito
Highlights: Abenteuer und Dschungelerlebnis pur, Hängematte in der Ökolodge, Zu Fuss durch den Dschungel
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Wandern inmitten einer aufregenden Tierwelt

Costa Rica ist ein Eldorado für Wanderer, die Natur und Tierwelt mit Karibikfeeling verbinden möchten. Von ausgebildeten Guides begleitet, wandern Sie im Vulkangebiet des Rincón de la Vieja. In den vielen Nationalparks und im Nationalpark Corcovado begegnen Ihnen der Jaguar oder der Göttervogel Quetzal. Für alle mit guter Kondition ist eine Wanderung auf den Chirripó ein Highlight.

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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