Costa Rica Surfen & Tauchen vom Spezialisten
Wassersport in traumhafter Umgebung
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Costa Ricas Küste aktiv erleben
Die Pazifikküste Costa Ricas – ein Traum für Taucher
Am Pazifik erwarten Sie einige der schönsten Tauchplätze Costa Ricas, an denen Sie garantiert so eindrucksvolle Meeresbewohner wie Mantarochen und Bullenhaie beobachten können. Auch wenn sich einige Tauchgebiete Mittelamerikas durch eine noch grössere Artenvielfalt als Costa Rica auszeichnen, punkten die dortigen Tauchspots mit dem Umstand, dass Sie aufgrund nur gemässigter Regenzeiten ganzjährig dort tauchen können. Lassen Sie sich von einer atemberaubend schönen Umgebung verzaubern und entdecken Sie die herrlichen Möglichkeiten, die Ihnen Costa Rica zum Tauchen zu bieten hat. Etwas weiter draussen, bei den Cocos Islands, können Sie sogar von Zeit zu Zeit mit Delfinen und Walen tauchen.
Costa Rica, ein Ort für Tauchgänge der Extraklasse
An der Atlantikküste Costa Ricas gibt es einige schöne Bereiche, in denen zum Beispiel imposante Schildkröten und Kuhnasenrochen darauf warten, von Ihnen beobachtet zu werden. Im Umfeld des Pazifiks sind vor allem so bekannte Tauchspots wie Corcovado und die Osa Halbinsel legendär und bieten Ihnen viele Besonderheiten. Ausgedehnte Korallenriffe und eine versunkene spanische Galeone sorgen dafür, dass Sie in Costa Rica tauchen können, wie es Ihnen beliebt. Eine weitere Besonderheit in Costa Rica, von der Sie als Tauchfreund profitieren, ist das aufregende Höhlentauchen, bei dem Sie entspannt einmalige Anblicke geniessen können.
In Costa Rica zu surfen macht einfach Spass
Von den vielen herrlichen Plätzen für Surfer in Costa Rica sind unter anderem der Strand von Playa Nosara und die Gebiete rund um Tamarindo sehr empfehlenswert. Costa Ricas Surfschulen sind bekannt für ihre Klasse und sehr gut dafür geeignet, in Costa Rica Surfen zu lernen. Eine perfekte Art und Weise, möglichst viele der Surfspots Costa Ricas kennenzulernen, sind ausgedehnte Costa Rica Mietwagenreisen. Denn dank eines eigenen Mietwagens sind Sie sehr flexibel und können jederzeit genau den Strand besuchen, der Sie interessiert.
In Costa Rica Wassersport zu treiben, ist aufgrund der sehr guten Bedingungen ein wahres Vergnügen, wodurch Ferien in Costa Rica auch für Aktivurlauber sehr attraktiv und reizvoll sind.
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