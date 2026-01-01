Costa Rica Surfen & Tauchen vom Spezialisten

Die sehr abwechslungsreichen Küsten Costa Ricas bieten Ihnen viele traumhafte Tauchreviere, in denen Sie die faszinierende Unterwasserwelt der Region erkunden können. Wenn Sie nach der ausgiebigen Besichtigung der Vulkane und Regenwälder im Inneren des Landes entspannen möchten, gibt es nichts Besseres, als entspannte Costa Rica Badeferien. Egal, ob Sie an den wunderschönen Stränden Costa Ricas lieber tauchen oder surfen möchten, in diesem Land gibt es Strände für alle Arten von Wassersport.

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