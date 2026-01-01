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Costa Rica Surfen & Tauchen vom Spezialisten

Wassersport in traumhafter Umgebung

Die sehr abwechslungsreichen Küsten Costa Ricas bieten Ihnen viele traumhafte Tauchreviere, in denen Sie die faszinierende Unterwasserwelt der Region erkunden können. Wenn Sie nach der ausgiebigen Besichtigung der Vulkane und Regenwälder im Inneren des Landes entspannen möchten, gibt es nichts Besseres, als entspannte Costa Rica Badeferien. Egal, ob Sie an den wunderschönen Stränden Costa Ricas lieber tauchen oder surfen möchten, in diesem Land gibt es Strände für alle Arten von Wassersport.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Destination für herausragende Aktivreisen sind, ist Costa Rica sehr empfehlenswert. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, die Ihnen mit sehr hilfreichen Tipps bei der Buchung Ihrer Costa Rica Ferien zur Seite stehen.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Costa Ricas Küste aktiv erleben

Die Pazifikküste Costa Ricas – ein Traum für Taucher

Am Pazifik erwarten Sie einige der schönsten Tauchplätze Costa Ricas, an denen Sie garantiert so eindrucksvolle Meeresbewohner wie Mantarochen und Bullenhaie beobachten können. Auch wenn sich einige Tauchgebiete Mittelamerikas durch eine noch grössere Artenvielfalt als Costa Rica auszeichnen, punkten die dortigen Tauchspots mit dem Umstand, dass Sie aufgrund nur gemässigter Regenzeiten ganzjährig dort tauchen können. Lassen Sie sich von einer atemberaubend schönen Umgebung verzaubern und entdecken Sie die herrlichen Möglichkeiten, die Ihnen Costa Rica zum Tauchen zu bieten hat. Etwas weiter draussen, bei den Cocos Islands, können Sie sogar von Zeit zu Zeit mit Delfinen und Walen tauchen.

Costa Rica, ein Ort für Tauchgänge der Extraklasse

An der Atlantikküste Costa Ricas gibt es einige schöne Bereiche, in denen zum Beispiel imposante Schildkröten und Kuhnasenrochen darauf warten, von Ihnen beobachtet zu werden. Im Umfeld des Pazifiks sind vor allem so bekannte Tauchspots wie Corcovado und die Osa Halbinsel legendär und bieten Ihnen viele Besonderheiten. Ausgedehnte Korallenriffe und eine versunkene spanische Galeone sorgen dafür, dass Sie in Costa Rica tauchen können, wie es Ihnen beliebt. Eine weitere Besonderheit in Costa Rica, von der Sie als Tauchfreund profitieren, ist das aufregende Höhlentauchen, bei dem Sie entspannt einmalige Anblicke geniessen können.

In Costa Rica zu surfen macht einfach Spass

Von den vielen herrlichen Plätzen für Surfer in Costa Rica sind unter anderem der Strand von Playa Nosara und die Gebiete rund um Tamarindo sehr empfehlenswert. Costa Ricas Surfschulen sind bekannt für ihre Klasse und sehr gut dafür geeignet, in Costa Rica Surfen zu lernen. Eine perfekte Art und Weise, möglichst viele der Surfspots Costa Ricas kennenzulernen, sind ausgedehnte Costa Rica Mietwagenreisen. Denn dank eines eigenen Mietwagens sind Sie sehr flexibel und können jederzeit genau den Strand besuchen, der Sie interessiert.

In Costa Rica Wassersport zu treiben, ist aufgrund der sehr guten Bedingungen ein wahres Vergnügen, wodurch Ferien in Costa Rica auch für Aktivurlauber sehr attraktiv und reizvoll sind.

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

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