Limón Hotels und Unterkünfte

Imposante Berge, Mangrovenwälder und wunderschöne Strände machen das Umfeld der Metropole Limón am Atlantik zu einem Gebiet, das mit einer grossen Vielfalt und Abwechslung fasziniert. Egal, ob Sie den Tortuguero Nationalpark oder den Nationalpark Cahuita besuchen, die üppige Vegetation vor Ort wird Sie beeindrucken. Aber auch in der Stadt Limón selbst erwarten Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Park Parque Vargas. Hier kann es sein, dass Sie auf Faultiere treffen! Dank eines Korallenriffs vor der Küste bei Limón kommen auch Taucher auf ihre Kosten. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten gerne für weitere Informationen.