Tempisque Hotels im Überblick

Der Tempisque prägt den Nordwesten Costa Ricas wie kaum ein anderer Fluss. Träge zieht er durch die Tiefebenen der Provinz Guanacaste, vorbei an Weideland, Trockenwald und ausgedehnten Feuchtgebieten, bevor er in den Golf von Nicoya mündet. Wer hier unterwegs ist, erlebt eine ruhige, ursprüngliche Seite Costa Ricas. Am bekanntesten ist der Nationalpark Palo Verde: Seine Sumpf- und Uferlandschaften zählen zu den wichtigsten Vogelgebieten des Landes, und bei einer Bootsfahrt auf dem Fluss lassen sich Wasservögel, Leguane und Affen, mit etwas Glück auch Krokodile beobachten.

Die Region eignet sich besonders für Naturliebhaber und Vogelbeobachter, die abseits der klassischen Routen reisen möchten, und lässt sich ideal mit den Stränden von Guanacaste und der Halbinsel Nicoya kombinieren. In der Trockenzeit von etwa Dezember bis April zeigt sich Guanacaste sonnig und heiss; in den grünen Monaten präsentiert sich die Landschaft üppig, und die Feuchtgebiete füllen sich mit Leben. Unsere Zentralamerika Spezialisten kennen Costa Rica aus eigener Erfahrung und bauen einen Aufenthalt in der Tempisque-Region gerne als Etappe in Ihre individuelle Costa Rica Rundreise ein – inklusive der passenden Unterkunft.