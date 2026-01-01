Belize Reisen vom Spezialisten
Umwerfende Landschaften
Unterwasserwelt in Belize
Hier finden Sie einzigartige Angebote für Tauchreisen zu den bekanntesten Spots
Einmalige Unterwasserwelt und schöne Küsten
Belize Ferien – eine gute Gelegenheit zum Tauchen
Die Küste von Belize wird von dem bis zu 250 Kilometer langen Belize-Riff dominiert, welches als eines der beliebtesten Ziele für Tauchreisen auf der gesamten Welt gilt. Vielfältige Formen und vor allem schillernde Farben prägen die einmalige Unterwasserwelt vor Belize und laden Sie dazu ein, unvergessliche Tauchgänge zu unternehmen. Aufgrund des riesigen Korallenriffs vor Belize können Sie in der Region auch viele kleine Inseln wie die Taucherparadies-Insel Caye Caulker besuchen, auf denen Sie vor allem Ruhe und Entspannung finden.
Badeferien in Belize sind immer eine gute Idee. Denn das herrliche karibische Meer vor der Stadt Belize City bietet alles, was Sie sich von Ferien am Meer erträumen.
Ein Land mit vielen Highlights
Wenn Sie Ihre Ferien in Belize verbringen, wird es garantiert nicht langweilig. Egal, ob Sie die wunderschönen Küsten und Strände des Landes erkunden oder sich auf eine Entdeckungstour in das Landesinnere begeben. Die herausragende Natur des Landes wird Sie überwältigen. Freuen Sie sich auf abenteuerliche Ausflüge in die Regenwälder Belizes und wandeln Sie auf den Spuren des sagenumwobenen Jaguars, der in der Maya-Kultur eine zentrale Rolle spielt.
Diese heutzutage hauptsächlich in dem Cockscomb-Nationalpark beheimateten Tiere beeindrucken durch ihre natürliche Eleganz und sind einer der vielen Gründe dafür, dass Belize von vielen Experten auch als Garten der Götter bezeichnet wird.
In Belize können Sie viel entdecken
Eine abwechslungsreiche und kurzweilige Reise in die Urwälder von Belize ist insbesondere durch die interessante Symbiose zwischen einer ursprünglichen Natur und den Bauwerken der Mayas sehr empfehlenswert. Geniessen Sie aussergewöhnliche Sehenswürdigkeiten von Weltrang in einer traumhaften Umgebung. Schön anzuschauende Säugetiere und Reptilien sind nur einige der vielen tierischen Bewohner, die im Umfeld der vielfältigen Ruinen und Kultstätten, welche an die Epoche der Mayas erinnern, heimisch sind und die Vielfalt der Region verdeutlichen.
Insbesondere die Mayastadt von Caracol, welche mit Maya Ruinen durch ihre Grösse beeindruckt und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist ein Ort, den Sie während Ihrer Ferien in Belize unbedingt besuchen sollten.
Barrier Reef, Blue Hole und die Cayes
Vor der Küste erstreckt sich das zweitgrösste Barriereriff der Erde – seit 1996 UNESCO-Welterbe und der Hauptgrund, weshalb Taucher nach Belize reisen.
Das Great Blue Hole
Rund 70 Kilometer vor der Küste liegt ein kreisrunder Einsturzkrater von gut 300 Metern Durchmesser und 125 Metern Tiefe. Der Tauchgang führt an Stalaktiten vorbei, die aus einer Zeit stammen, als die Höhle noch trocken lag. Er verlangt Erfahrung; ein Rundflug zeigt das Naturwunder auch ohne Flasche.
Ambergris Caye und Caye Caulker
Ambergris Caye ist die grösste und am besten ausgebaute Insel, mit Hotels, Restaurants und einfachem Zugang zum Riff bei Hol Chan. Caye Caulker daneben ist kleiner und einfacher – dort gilt das Motto «go slow», Autos gibt es praktisch keine.
Schnorcheln mit Rochen und Haien
Im Hol Chan Marine Reserve und bei Shark Ray Alley lassen sich Ammenhaie und Stechrochen im flachen Wasser beobachten. Für die Ausfahrten genügt eine Schnorchelausrüstung – ein Höhepunkt auch für Reisende ohne Tauchschein.
Maya-Stätten, Regenwald und beste Reisezeit
Das Landesinnere von Belize wird oft unterschätzt: Regenwald, Höhlen und Maya-Ruinen liegen nur wenige Fahrstunden von der Küste entfernt.
Caracol, Xunantunich und Lamanai
Caracol war einst grösser als das benachbarte Tikal; die Pyramide Caana überragt noch heute den Urwald. Xunantunich nahe der guatemaltekischen Grenze erreichen Sie über eine handbetriebene Flussfähre. Lamanai im Norden wird per Boot durch Mangroven angefahren – die Anreise gehört zum Erlebnis.
Höhlen und Dschungel
Die ATM-Höhle gilt als eine der eindrücklichsten Höhlen Mittelamerikas; im Inneren liegen Keramik und Skelette aus Maya-Ritualen. Wer es ruhiger mag, erkundet den Regenwald bei San Ignacio zu Fuss oder auf dem Fluss im Kanu.
Wann Sie reisen sollten
Die Trockenzeit von Dezember bis Mai bietet die besten Bedingungen für Tauchgänge und Landausflüge. Von Juni bis November fällt mehr Regen, meist als kräftiger Nachmittagsschauer; die Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November. Landessprache ist Englisch, was Belize von seinen spanischsprachigen Nachbarn unterscheidet.
Häufige Fragen zu Belize Reisen
Die Trockenzeit von Dezember bis Mai bietet die besten Bedingungen für Tauchgänge und Landausflüge. Von Juni bis November fällt mehr Regen, dann dauert auch die Hurrikansaison.
Ja, der Tauchgang führt auf grössere Tiefe und verlangt entsprechende Erfahrung. Wer nicht taucht, erlebt das Great Blue Hole eindrücklich bei einem Rundflug.
Amtssprache ist Englisch – ein Unterschied zu allen Nachbarländern. Daneben werden Spanisch, Kriol und Maya-Sprachen gesprochen.
Ja, beides ist gut machbar. Tikal in Guatemala liegt nur wenige Fahrstunden von San Ignacio entfernt, und über die Nordgrenze erreichen Sie die Halbinsel Yucatán. Unsere Spezialisten stellen die Route zusammen.
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Naturmonumente von besonderer Schönheit
Traumhafte Inseln und das beeindruckende Barrier Reef
Belize hat aber noch mehr zu bieten als herrlichen dichten Regenwald und viele traumhafte Inseln ohne Autoverkehr. Denn vor allem das sehr beeindruckende Barrier Reef vor Belize ist ein Ort, der aufgrund seiner Einzigartigkeit nicht nur von Tauchern geschätzt wird. Das "Belize Great Blue Hole" ist ein einzigartiges Meeresloch zum bestaunen. Die Riffs vor dem Festlandküste ist ein Höhepunkt auf Rundreisen durch Belize und lädt Sie dazu ein, nach Herzenslust zu tauchen und zu schnorcheln.
Entdecken Sie eine unvergleichliche Unterwasserwelt und geniessen Sie die Schönheit eines einzigartigen Korallenriffs, an welchen Sie eine unvergessliche Zeit verbringen können. Falls Sie Belize im Rahmen von Mietwagenrundreisen erkunden, haben Sie die Qual der Wahl, welche der faszinierenden Landschaften Sie zuerst besuchen möchten.
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