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San Diego, Kalifornien, USA

San Diego Reisen

Strandfeeling pur und jede Menge Attraktionen

San Diego nennt sich selbst "America's Finest City". Seine Lebensfreude und sein sonniges Antlitz dringen bis zu den Menschen durch, denen man jeden Tag auf der Strasse begegnet. Es fühlt sich an wie eine Ansammlung von Dörfern, jedes mit seiner eigenen Persönlichkeit, und doch ist San Diego die achtgrösste Stadt der USA. Und trotzdem werden Sie keinen entspannteren Ort erleben.

San Diego strotzt nur so vor weltberühmten Attraktionen für die ganze Familie, darunter der Zoo, die Museen des Balboa Park, ein lebendiges Downtown, mehr als 60 Strände und das perfekteste Wetter in den Vereinigten Staaten. Erfahren Sie mehr über diese besondere Grossstadt von unseren USA Reisespezialisten. Kontaktieren Sie uns!

Hotel del CoronadoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Am wunderschönen Sandstrand des Pazifiks, auf Coronado Island gelegen. Downtown San Diego ist in ca. 15 Fahrminuten...
Mission Bay ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Diego
Nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum und vom Sea World entfernt, liegt dieses charmante Resorthotel direkt an der...
Hotel Indigo San Diego-Gaslamp QuarterHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Das Hotel befindet sich im Gaslamp- Viertel von San Diego. Diverse Restaurants, Bars und Ausgangsmöglichkeiten...
Catamaran Resort Hotel and SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Direkt am Stand und Lagune der Mission Bay, zwischen San Diego und La Jolla gelegen. Zum Flughafen von San Diego sind...
The Westin San Diego Gaslamp QuarterHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 165.– / pro Person
San Diego
Das Hotel befindet sich im Gaslamp- Viertel. Diverse Restaurants, Bars und Ausgangsmöglichkeiten befinden sich in der...
Coronado Island Marriott ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Das Resort befindet sich an der malersischen Küste von Coronado Island. Der Gaslamp Quarter in San Diego Downtown...
Hotel Republic San DiegoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
In der Innenstadt gelegen, verfügt das Hotel über eine ideale Lage, um San Diego zu erkunden. Zum...
Bahia Resort HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Das Resort befindet sich auf einer Halbinsel in der Mission Bay mit Blick auf die Skyline von San Diego und direkt am...
Marriott San Diego Gaslamp QuarterHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
An der San Diego Bay im Gaslamp Quartier gelegen und bietet einen einmaligen Aufenthalt direkt am Meer. Der Flughafen...
Tower 23 HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Das trendige Design Hotel befindet sich im Stadtteil Pacific Beach direkt am Strand und liegt etwas nordwestlich des...
Moxy San Diego Downtown – Gaslamp QuarterHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Mitten in Downtown San Diego gelegen. befindet sich das Hotel nur wenige Schritte von den Restaurants und Bars des...
Courtyard San Diego Old TownHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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San Diego
Das Mittelklassehotel liegt am Rande des Old Town San Diego State Historic Park. Hier befinden sich ein...
The Wayfarer San DiegoHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Diego
Das Hotel befindet sich direkt am Pacific Beach. Zur Mission Bay sind es ca. 5 und ins Gaslamp-Quartier in Downtown...

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