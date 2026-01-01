Catamaran Resort Hotel and Spa
San Diego
Beschreibung
Lage
Direkt am Stand und Lagune der Mission Bay, zwischen San Diego und La Jolla gelegen. Zum Flughafen von San Diego sind es etwa 15 Fahrminuten.
Angebot
Das Resort-Hotel der gehobenen Mittelklasse verfügt über ein Restaurant, eine Bar, einen Coffeeshop, eine Poolbar, eine schöne Gartenanlage, einen Aussenpool, ein Jacuzzi, einen Fitnessraum und ein Spa. Diverse Wassersportaktivitäten (gegen Gebühr) werden in der Nähe angeboten sowie auch ein Kinderprogramm (saisonal).
Zimmer
Die 313 Zimmer und Suiten sind gemütlich gestaltet mit Balkon oder Terrasse, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle (auf Wunsch) und Bademänteln. WLAN gegen Gebühr. Die Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer mit Sofabett, Essecke und Kitchenette.
Preis auf Anfrage
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