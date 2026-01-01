Beschreibung

Lage Direkt am Stand und Lagune der Mission Bay, zwischen San Diego und La Jolla gelegen. Zum Flughafen von San Diego sind es etwa 15 Fahrminuten.

Angebot Das Resort-Hotel der gehobenen Mittelklasse verfügt über ein Restaurant, eine Bar, einen Coffeeshop, eine Poolbar, eine schöne Gartenanlage, einen Aussenpool, ein Jacuzzi, einen Fitnessraum und ein Spa. Diverse Wassersportaktivitäten (gegen Gebühr) werden in der Nähe angeboten sowie auch ein Kinderprogramm (saisonal).