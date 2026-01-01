Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich auf einer Halbinsel in der Mission Bay mit Blick auf die Skyline von San Diego und direkt am Strand. SeaWorld ist ca. 3 km entfernt.

Angebot Ein Restaurant, ein Foodtruck, Poolbar und Grill, Privatstrand in der Lagune, Aussenpool, ein Jacuzzi, ein tropischer Garten, Shuffleboard, Fitnessraum, Tennisplätze, Spielplatz und Kinderprogramm (saisonal) werden angeboten. Diverse Wassersportaktivitäten und eine Bay Cruise im Sommer sind in der Nähe gegen Gebühr buchbar.