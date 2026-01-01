Bahia Resort Hotel
San Diego
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich auf einer Halbinsel in der Mission Bay mit Blick auf die Skyline von San Diego und direkt am Strand. SeaWorld ist ca. 3 km entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, ein Foodtruck, Poolbar und Grill, Privatstrand in der Lagune, Aussenpool, ein Jacuzzi, ein tropischer Garten, Shuffleboard, Fitnessraum, Tennisplätze, Spielplatz und Kinderprogramm (saisonal) werden angeboten. Diverse Wassersportaktivitäten und eine Bay Cruise im Sommer sind in der Nähe gegen Gebühr buchbar.
Zimmer
Die 320 Zimmer und Suiten sind klassisch eingerichtet mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Zugang zum Garten. Die Resort-Zimmer bieten zudem eine Terrasse mit Sitzplatz. Die Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer mit Sofabett und Kitchenette. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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