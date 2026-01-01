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Mission Bay Resort

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San Diego

Wunderschön im mediterranen Stil gebaute Anlage, die zum Verweilen einlädt. Optimaler Ort, um ein paar Tage an der Mission Bay in San Diego auszuspannen.

Beschreibung

Lage
Nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum und vom Sea World entfernt, liegt dieses charmante Resorthotel direkt an der Mission Bay. Zum weltbekannten San Diego Zoo und ins Gaslamp Quarter sind es ca. 15 Fahrminuten.
Angebot
Diverse Restaurants, eine Bar sowie ein Spa-Bereich mit Fitnesscenter. Eine wunderschöne, tropische Gartenanlage sowie eine romantisch angelegte Poolanlage runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 357 Zimmer verfügen über jeglichen Komfort und haben entweder einen Balkon oder einen Patio.
Preis auf Anfrage

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