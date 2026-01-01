Beschreibung

Lage Nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum und vom Sea World entfernt, liegt dieses charmante Resorthotel direkt an der Mission Bay. Zum weltbekannten San Diego Zoo und ins Gaslamp Quarter sind es ca. 15 Fahrminuten.

Angebot Diverse Restaurants, eine Bar sowie ein Spa-Bereich mit Fitnesscenter. Eine wunderschöne, tropische Gartenanlage sowie eine romantisch angelegte Poolanlage runden das Angebot ab.