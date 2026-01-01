Hotel del Coronado
San Diego
Beschreibung
Lage
Am wunderschönen Sandstrand des Pazifiks, auf Coronado Island gelegen. Downtown San Diego ist in ca. 15 Fahrminuten über die Coronado Bay Bridge erreichbar. Ins Städtchen auf Coronado Island sind es dagegen nur wenige Schritte.
Angebot
Das Kulthotel schlechthin in San Diego bietet 7 Restaurants, diverse Bars, 22 Geschäfte, 2 geheizte Schwimmbäder, Jacuzzi, Spa und Fitnesscenter. Diverse Einkaufsmöglichkeiten befinden sich gleich um die Ecke.
Zimmer
Die 679 Zimmer sind elegant eingerichtet und verfügen über TV, Safe und Minibar.
Preis auf Anfrage
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