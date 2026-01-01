Tower 23 Hotel
San Diego
Beschreibung
Lage
Das trendige Design Hotel befindet sich im Stadtteil Pacific Beach direkt am Strand und liegt etwas nordwestlich des Stadtzentrums. Der bekannte Tower 23 liegt gleich beim Hotel.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über ein auf Steaks und Meeresfrüchte spezialisiertes Restaurant. Ausserdem stehen ein Spa-Bereich, ein Businesscenter und ein Fahrradverleih (kostenlos) zur Verfügung.
Zimmer
Die 44 modernen Zimmer verfügen über einen TV und WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...