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Tower 23 Hotel

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San Diego

Topmoderne Unterkunft an bester Lage direkt am Strand, etwas ausserhalb des Gaslamp Quarters, jedoch in der Nähe des weltbekannten SeaWorld Vergnügungsparks.

Beschreibung

Lage
Das trendige Design Hotel befindet sich im Stadtteil Pacific Beach direkt am Strand und liegt etwas nordwestlich des Stadtzentrums. Der bekannte Tower 23 liegt gleich beim Hotel.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über ein auf Steaks und Meeresfrüchte spezialisiertes Restaurant. Ausserdem stehen ein Spa-Bereich, ein Businesscenter und ein Fahrradverleih (kostenlos) zur Verfügung.
Zimmer
Die 44 modernen Zimmer verfügen über einen TV und WLAN.
Preis auf Anfrage

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