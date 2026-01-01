Beschreibung

Lage Das trendige Design Hotel befindet sich im Stadtteil Pacific Beach direkt am Strand und liegt etwas nordwestlich des Stadtzentrums. Der bekannte Tower 23 liegt gleich beim Hotel.

Angebot Die Unterkunft verfügt über ein auf Steaks und Meeresfrüchte spezialisiertes Restaurant. Ausserdem stehen ein Spa-Bereich, ein Businesscenter und ein Fahrradverleih (kostenlos) zur Verfügung.