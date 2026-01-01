Beschreibung

Lage In der Innenstadt gelegen, verfügt das Hotel über eine ideale Lage, um San Diego zu erkunden. Zum Kreuzfahrtenterminal und ins Gaslamp-Quartier sind es nur ca. 15 Minuten zu Fuss.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar und ein weiteres Restaurant mit Aussenterrasse, eine gemütliche Lounge sowie ein Fitnessraum gehören zur Ausstattung.