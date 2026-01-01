Hotel Republic San Diego
San Diego
Beschreibung
Lage
In der Innenstadt gelegen, verfügt das Hotel über eine ideale Lage, um San Diego zu erkunden. Zum Kreuzfahrtenterminal und ins Gaslamp-Quartier sind es nur ca. 15 Minuten zu Fuss.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar und ein weiteres Restaurant mit Aussenterrasse, eine gemütliche Lounge sowie ein Fitnessraum gehören zur Ausstattung.
Zimmer
Die 258 Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet und bieten einen Mini- Kühlschrank und einen Kaffeekocher. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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