Courtyard San Diego Old Town
San Diego
Beschreibung
Lage
Das Mittelklassehotel liegt am Rande des Old Town San Diego State Historic Park. Hier befinden sich ein Freilicht-Museum sowie diverse Restaurants. Die Strassenbahn-Haltestelle liegt 10 Minuten zu Fuss entfernt. Diese bringt Sie bequem nach Downtown.
Angebot
Das Hotel bietet ein Bistro/Coffeeshop, einen Aussenpool, ein Jacuzzi und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 176 Zimmer sind zweckmässig mit Mini-Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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