Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Courtyard San Diego Old Town

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

San Diego

Guter Ausgangspunkt, um San Diego und die Mission Bay zu besuchen.

Beschreibung

Lage
Das Mittelklassehotel liegt am Rande des Old Town San Diego State Historic Park. Hier befinden sich ein Freilicht-Museum sowie diverse Restaurants. Die Strassenbahn-Haltestelle liegt 10 Minuten zu Fuss entfernt. Diese bringt Sie bequem nach Downtown.
Angebot
Das Hotel bietet ein Bistro/Coffeeshop, einen Aussenpool, ein Jacuzzi und einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 176 Zimmer sind zweckmässig mit Mini-Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen