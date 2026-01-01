Hotel Indigo San Diego-Gaslamp Quarter
San Diego
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Gaslamp- Viertel von San Diego. Diverse Restaurants, Bars und Ausgangsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe.
Angebot
Den Gästen steht ein Restaurant inklusive einer Bar, WLAN (gegen Gebühr), eine Dachterrasse sowie ein Business- und Fitnesscenter zur Verfügung.
Zimmer
Die 210 modernen Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Dazu zählen unter anderem TV und Kaffeekocher.
Aktivitäten
Ein zentral gelegenes Boutique Hotel mit tollem Service. Es eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt um San Diego zu erkunden.
Preis auf Anfrage
Loading map...