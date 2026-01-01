Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich im Gaslamp- Viertel von San Diego. Diverse Restaurants, Bars und Ausgangsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe.

Angebot Den Gästen steht ein Restaurant inklusive einer Bar, WLAN (gegen Gebühr), eine Dachterrasse sowie ein Business- und Fitnesscenter zur Verfügung.

Zimmer Die 210 modernen Zimmer sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Dazu zählen unter anderem TV und Kaffeekocher.