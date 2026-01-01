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Oahu Ferien, Hawaii, USA

Oahu Hotels im Überblick

Willkommen im Herzen von Hawaii

Der Name der Insel Oahu ist zwar vielen bekannt, aber noch viel geläufiger sind wohl Honolulu und Waikiki. Ersteres ist die Hauptstadt und auch grösste Stadt des ganzen Archipels, letzteres wohl der berühmteste Strand der Welt. Hier tummeln sich Wassersportler aller Art, partywütige Urlauber und solche, die alles auf einmal erleben möchten. Unsere Hotels in Honolulu und Waikiki sind häufig nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, und bieten alles was das Herz begehrt für Ihre Honolulu Reise.

Entsprechend bietet sich eine Wenn Sie sich eine Auszeit vom ganzen Trubel gönnen möchten, dann bietet Ihnen das Landesinnere die nötige Ruhe und Gelassenheit. Hier finden sich kleine, verschlafene Dörfchen, exotische Gärten, karge Felsen und tropischer Regenwald. Fragen Sie unsere Spezialisten nach der perfekten Mischung aus High-Life und Entspannung.

Oahu als Drehkreuz Ihrer Hawaii-Reise

Für die meisten Hawaii-Reisenden ist Oahu die erste Station: Der Flughafen von Honolulu ist das wichtigste Luftverkehrs-Drehkreuz des Archipels. Hier kommen die Langstreckenflüge an, und von hier starten die Inlandflüge zu den Nachbarinseln Maui, Kauai und Hawaii Island. Wer mehrere Inseln kombinieren möchte, beginnt oder beendet die Reise deshalb sinnvollerweise auf Oahu. Auch als Badeverlängerung nach einer Rundreise an der amerikanischen Westküste lässt sich die Insel gut einplanen.

Die Regionen der Insel im Überblick

Oahu trägt den Beinamen «The Gathering Place» und ist die bevölkerungsreichste Insel Hawaiis. Zwei Gebirgszüge prägen die Landschaft: die Koolau Range im Osten und die Waianae Range im Westen. Entlang der Küsten unterscheiden sich die Regionen deutlich:

  • Südküste mit Honolulu und Waikiki: städtisch geprägt, mit der grössten Auswahl an Hotels, Restaurants und Shopping im ganzen Archipel
  • Windward-Küste im Osten: durch den Passatwind grüner und üppiger, mit den ruhigen Stränden von Kailua und Lanikai
  • North Shore: Surfregion mit Waimea Bay, Sunset Beach und der Banzai Pipeline – in den Wintermonaten mit grossen Wellen und Wettkämpfen, im Sommer deutlich ruhigerem Wasser
  • Leeward-Küste im Westen: trockener und sonniger, touristisch deutlich weniger erschlossen

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen Pearl Harbor mit dem USS Arizona Memorial, der Vulkankrater Diamond Head oberhalb von Waikiki, die Schnorchelbucht Hanauma Bay sowie der Iolani Palace in Honolulu, der einzige Königspalast auf dem Boden der USA.

Für wen sich Oahu eignet

Oahu ist die richtige Wahl, wenn Sie Strandferien mit Stadtleben verbinden möchten: Nirgendwo sonst auf Hawaii liegen Gastronomie, Nachtleben, Kultur und Strand so nah beieinander wie in Waikiki. Auch für einen ersten Hawaii-Besuch mit begrenzter Zeit ist die Insel geeignet, weil sich Stadt, Strände und Ausflugsziele ohne Inselwechsel kombinieren lassen. Wer dagegen vor allem Ruhe und Natur sucht, wählt Oahu eher als kurzen Auftakt und reist danach auf eine der ruhigeren Nachbarinseln weiter.

Das Klima ist ganzjährig warm und tropisch; die dem Passatwind zugewandte Ostseite erhält mehr Niederschlag, während die Südküste mit Waikiki auf der trockeneren Leeseite liegt. Oahu lässt sich darum das ganze Jahr über bereisen. Mit einem Mietwagen sind die Strände der Windward-Küste und der North Shore als Tagesausflüge von Honolulu aus erreichbar – viele Gäste bleiben deshalb während des gesamten Aufenthalts im selben Hotel. Gerne stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihre Oahu-Reise individuell zusammen – als eigenständige Badeferien, als Teil eines Inselhüpfens oder als Abschluss einer USA-Rundreise.

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