Oahu Hotels im Überblick
Willkommen im Herzen von Hawaii
Oahu als Drehkreuz Ihrer Hawaii-Reise
Für die meisten Hawaii-Reisenden ist Oahu die erste Station: Der Flughafen von Honolulu ist das wichtigste Luftverkehrs-Drehkreuz des Archipels. Hier kommen die Langstreckenflüge an, und von hier starten die Inlandflüge zu den Nachbarinseln Maui, Kauai und Hawaii Island. Wer mehrere Inseln kombinieren möchte, beginnt oder beendet die Reise deshalb sinnvollerweise auf Oahu. Auch als Badeverlängerung nach einer Rundreise an der amerikanischen Westküste lässt sich die Insel gut einplanen.
Die Regionen der Insel im Überblick
Oahu trägt den Beinamen «The Gathering Place» und ist die bevölkerungsreichste Insel Hawaiis. Zwei Gebirgszüge prägen die Landschaft: die Koolau Range im Osten und die Waianae Range im Westen. Entlang der Küsten unterscheiden sich die Regionen deutlich:
- Südküste mit Honolulu und Waikiki: städtisch geprägt, mit der grössten Auswahl an Hotels, Restaurants und Shopping im ganzen Archipel
- Windward-Küste im Osten: durch den Passatwind grüner und üppiger, mit den ruhigen Stränden von Kailua und Lanikai
- North Shore: Surfregion mit Waimea Bay, Sunset Beach und der Banzai Pipeline – in den Wintermonaten mit grossen Wellen und Wettkämpfen, im Sommer deutlich ruhigerem Wasser
- Leeward-Küste im Westen: trockener und sonniger, touristisch deutlich weniger erschlossen
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen Pearl Harbor mit dem USS Arizona Memorial, der Vulkankrater Diamond Head oberhalb von Waikiki, die Schnorchelbucht Hanauma Bay sowie der Iolani Palace in Honolulu, der einzige Königspalast auf dem Boden der USA.
Für wen sich Oahu eignet
Oahu ist die richtige Wahl, wenn Sie Strandferien mit Stadtleben verbinden möchten: Nirgendwo sonst auf Hawaii liegen Gastronomie, Nachtleben, Kultur und Strand so nah beieinander wie in Waikiki. Auch für einen ersten Hawaii-Besuch mit begrenzter Zeit ist die Insel geeignet, weil sich Stadt, Strände und Ausflugsziele ohne Inselwechsel kombinieren lassen. Wer dagegen vor allem Ruhe und Natur sucht, wählt Oahu eher als kurzen Auftakt und reist danach auf eine der ruhigeren Nachbarinseln weiter.
Das Klima ist ganzjährig warm und tropisch; die dem Passatwind zugewandte Ostseite erhält mehr Niederschlag, während die Südküste mit Waikiki auf der trockeneren Leeseite liegt. Oahu lässt sich darum das ganze Jahr über bereisen. Mit einem Mietwagen sind die Strände der Windward-Küste und der North Shore als Tagesausflüge von Honolulu aus erreichbar – viele Gäste bleiben deshalb während des gesamten Aufenthalts im selben Hotel. Gerne stellen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihre Oahu-Reise individuell zusammen – als eigenständige Badeferien, als Teil eines Inselhüpfens oder als Abschluss einer USA-Rundreise.
Moana Surfrider, a Westin Resort
Preis auf Anfrage
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Turtle Bay Resort
Preis auf Anfrage
Kahuku - Oahu
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Preis auf Anfrage
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Preis auf Anfrage
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Sheraton Waikiki
Preis auf Anfrage
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Das Hotel liegt direkt am berühmten Strand von Waikiki Beach. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants befinden sich in...
Aston Waikiki Beach Tower
Preis auf Anfrage
Honolulu
Nur durch die Kalakaua Avenue vom Strand getrennt. Zoo, Waikiki Aquarium und Kapiolani Park sind zu Fuss erreichbar....
Waikiki Beach Marriott Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Honolulu
Im Herzen Waikikis gelegen und nur durch die Kalakaua Avenue vom Strand getrennt. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants,...
Hilton Hawaiian Village Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Honolulu
Das Resort liegt am Anfang von Waikiki Beach direkt am breiten Sandstrand. Eine Vielzahl an Unterhaltungs- und...
Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Honolulu
Gegenüber dem Strand, ca. 5 Blocks vom Kapiolani Park und dem Honolulu Zoo entfernt. Einkaufsmöglichkeiten,...
The Twin Fin
Preis auf Anfrage
Honolulu
Nur durch die Kalakaua Avenue vom Strand getrennt. Zoo, Waikiki Aquarium und Kapiolani Park sind zu Fuss erreichbar....
Wayfinder Waikiki
Preis auf Anfrage
Honolulu
Dieses ruhig gelegene Hotel ist nur 5 Minuten vom Strand entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und einige...
Paradise Bay Resort
Preis auf Anfrage
Honolulu
Das Paradise Bay Resort liegt sehr ruhig an der Ostküste Oahus in der Kaneohe Bucht, welche durch das grösste Barrier...
Sheraton Princess Kaiulani
Preis auf Anfrage
Honolulu
An hervorragender Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den besten Geschäften...
The Surfjack Hotel & Swim Club
Preis auf Anfrage
Honolulu
Am Aloai-Kanal, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Das Royal Hawaiian Center mit zahlreichen...
Hyatt Centric Waikiki Beach
Preis auf Anfrage
Honolulu
Das Hotel befindet sich in Sichtweite zum Strand. Diverse Attraktionen wie der Waikiki International Marketplace sind...
Shoreline Hotel
Preis auf Anfrage
Honolulu
Ca. 300 m von Waikikis berühmten Sandstränden und somit auch nur wenige Minuten von vielen Attraktionen und der...
Courtyard Oahu North Shore
Preis auf Anfrage
Honolulu
Das Hotel liegt an Oahus Nordostküste, nur durch den Kamehameha Highway und eine weitere Häuserzeile vom Strand...
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