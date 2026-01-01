Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt beim Jachthafen «Ala Moana», welcher nur wenige Gehminuten vom schönsten Abschnitt von Waikiki Beach entfernt. Zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Angebot Ein Restaurant, ein Fitnessraum und zwei Aussenpools, einer davon nur für Erwachsene, gehören zur Ausstattung des Hotels.