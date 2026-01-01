Hilton Vacation Club The Modern Honolulu
Honolulu
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt beim Jachthafen «Ala Moana», welcher nur wenige Gehminuten vom schönsten Abschnitt von Waikiki Beach entfernt. Zahlreiche Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Angebot
Ein Restaurant, ein Fitnessraum und zwei Aussenpools, einer davon nur für Erwachsene, gehören zur Ausstattung des Hotels.
Zimmer
Jedes der 353 Zimmer verfügt über ein elegant-minimalistischen Design sowie Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekocher. Zimmer mit Balkon sowie Suiten mit einem Schlafzimmer sind ebenfalls buchbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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