Beschreibung

Lage Am Aloai-Kanal, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Das Royal Hawaiian Center mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist zu Fuss in ca. 5 Minuten erreichbar.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar sowie ein Shop mit Kaffeebar gehören ebenso zu den Annehmlichkeiten wie ein Aussenpool mit Poolbar und gelegentlichem Unterhaltungsprogramm.