The Surfjack Hotel & Swim Club
Honolulu
Beschreibung
Lage
Am Aloai-Kanal, ca. 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Das Royal Hawaiian Center mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist zu Fuss in ca. 5 Minuten erreichbar.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar sowie ein Shop mit Kaffeebar gehören ebenso zu den Annehmlichkeiten wie ein Aussenpool mit Poolbar und gelegentlichem Unterhaltungsprogramm.
Zimmer
Die 112 Einheiten sind individuell mit handgefertigten Möbeln und lokaler Kunst sowie Mini-Kühlschrank, gratis WLAN und Balkon ausgestattet. Suiten mit 1 oder 3 Schlafzimmer ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage
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