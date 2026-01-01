The Twin Fin
Honolulu
Beschreibung
Lage
Nur durch die Kalakaua Avenue vom Strand getrennt. Zoo, Waikiki Aquarium und Kapiolani Park sind zu Fuss erreichbar. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der unmittelbaren Umgebung.
Angebot
Für das leibliche Wohl stehen ein Restaurant, eine Bar, ein Café sowie ein Schnellimbiss zur Verfügung. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Wassersport-Geräteverleih, ein Fitnessraum sowie ein Aussenpool.
Zimmer
Die 645 hellen, modernen Zimmer sind mit Kaffeekocher und französischem Balkon ausgestattet. Zimmer mit regulärem Balkon buchbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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