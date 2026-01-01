Nur durch die Kalakaua Avenue vom Strand getrennt. Zoo, Waikiki Aquarium und Kapiolani Park sind zu Fuss erreichbar. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der unmittelbaren Umgebung.

Für das leibliche Wohl stehen ein Restaurant, eine Bar, ein Café sowie ein Schnellimbiss zur Verfügung. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Wassersport-Geräteverleih, ein Fitnessraum sowie ein Aussenpool.